Rallye Weiz: Nachhaltigkeit

Am 18. und 19. Juli 2025 ist es wieder so weit: Die Rallye Weiz verwandelt die Region rund um die oststeirische Stadt in ein Zentrum des Motorsports – innovativ, nachhaltig und mit komplett neu überarbeitetem Zeitplan auch kompakt wie nie zuvor.

Die Veranstaltung zählt auch heuer wieder zur FIA European Historic Rally Championship, der Europameisterschaft für historische Automobile, sowie zur TEC 7 Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) und zur Austrian Rallye Challenge (ARC). Damit verbindet die Rallye Weiz erneut internationales Flair mit nationaler Elite und Motorsporttradition.



Kompakt. Sportlich. Publikumsnah.



Der Rallye Club Steiermark unter der bewährten Schirmherrschaft von Mario Klammer und Peter Eibisberger setzt auf ein kompaktes und durchdachtes Format, welches Teams und Fans gleichermaßen begeistert:



Bereits am Donnerstag finden technische Abnahmen der Rallyeautos sowie die Besichtigung der Sonderprüfungen durch die Teams statt.?

Am Freitagvormittag geht es beim Shakedown in Haselbach in die finale Abstimmung der Fahrzeuge.?



Der offizielle Startschuss fällt heuer am Freitagabend mit einer über 29 Kilometer langen Mammut-Sonderprüfung von Anger nach Thannhausen – ein sportlicher Kracher zum Auftakt.?



Im Anschluss lädt die Stadt Weiz (diesmal am FREITAGABEND) zur großen Team- und Fahrerpräsentation in die Europa Allee, wo ab 20.30 Uhr ein Live-DJ und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Stimmung sorgen.



Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Wettbewerbs: Acht selektive Sonderprüfungen rund um Weiz verlangen den Teams fahrerisches Können und technische Präzision ab – während die Fans an den ausgewiesenen Actionpoints Adrenalin, Spannung und beste Unterhaltung erleben.??



Nachhaltig in die Zukunft des Motorsports



„Auch vor dem Rallyesport macht die Veränderung keinen Halt“, betont das Veranstalterteam. „Es ist unsere Verantwortung, ein solches Event nicht nur sportlich attraktiv, sondern auch ressourcenschonend zu gestalten.“ Daher setzt die Rallye Weiz 2025 auf ein kompaktes Veranstaltungskonzept, welches vermeidbare Wege und Aufwände im Sinne der Nachhaltigkeit minimiert und somit auch wesentliche Kosten für die Teams reduziert.



Darüber hinaus wird mit dem verstärkten Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe auch ein klares Bekenntnis zu mehr Umweltbewusstsein im Motorsport durch den Veranstalter gesetzt.



Die Rallye Weiz zeigt einmal mehr eindrucksvoll, wie sich Tradition und Innovation erfolgreich vereinen lassen. Ein Pflichttermin für Motorsportfans, Technikbegeisterte und Familien gleichermaßen.