Rallye Weiz: Vorschau Andasteer-Racing

Die Rallye Weiz genießt bei vielen Sportlern und Besuchern ein hohes Ansehen, auch Andreas Schart und Christoph Gutschi haben sich dem prestigeträchtigen Bewerb schon zwei Mal gestellt. Dass es bei den bisherigen Starts mit einer Zielankunft nie etwas geworden ist, macht die Motivation umso größer, einen dritten Versuch in Angriff zu nehmen, um eventuell diesen erfolgreich abzuschließen. Die sehr positive Serie in dieser Saison lässt jedenfalls stark hoffen: Immerhin konnte das Team von [ANDA]STEER-RACING (mit unterschiedlicher Copiloten-Besetzung) mehrere Podestplätze in der Klasse 8 einfahren. Der zuletzt erreichte zehnte Platz in der Gesamtwertung bei der Hirter Rallye St. Veit macht zusätzlich Mut.



Um bestmögliche Chancen auf ein sicheres Ankommen zu haben, wurde das Auto, wie gehabt der Mitsubishi Lancer Evo IX, einmal mehr einer gründlichen Generalüberholung unterzogen, auch das Fahrzeuggewicht konnte um zehn Kilogramm reduziert werden. Der große Ehrgeiz ist es natürlich, möglichst nahe an die Klassenleader Christoph Zellhofer/Thomas Schöpf heranzukommen, die mit ihrem Suzuki Swift ZMX Proto die Maßstäbe in ihrer Kategorie setzen. Aber auch mit Markus Stockinger/Johann Rainer Moser (Mazda Proto 2) ist ein sehr ernstzunehmendes Team am Start, mit dem man immer stark rechnen muss. Und auch wenn sowohl Markus Stockinger als auch Andreas Schart für das Race Rent Austria Team starten, herrscht doch auf der Strecke eine gewisse Rivalität. Beste Voraussetzungen für einen harten, aber fairen Wettkampf.



Insgesamt bietet die Rallye Weiz eine Streckenführung, die Andreas Schart sehr gut liegen müsste: Highspeed steht genauso auf dem Programm wie technisch anspruchsvolle Sektionen, wo die richtige Kurventechnik gefragt ist. Die persönliche Formkurve von Andreas Schart hat bei den zuletzt gefahrenen Veranstaltungen eine sehr gute Tendenz gezeigt, zudem ist Christoph Gutschi genauso wie Rolf Offner, die sich als Copiloten abwechseln, eine wertvolle Stütze. Die Herausforderung, diesmal die Rallye Weiz in einer guten Position zu beenden, ist zweifellos eine besonders große. Aber sie ist auch von einem starken Reiz begleitet. Der Reiz von Weiz ist es eben, der es ausmacht.