Rallye Weiz: Vorschau GSE Cup

Die Rallye Weiz freut sich nicht nur über Österreichs schnellste Rallyepiloten, die am kommenden Wochenende im Rahmen der TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft die Gaspedale strapazieren werden. Dazu gesellen sich nämlich bereits zum vierten Mal auch 15 Teams, die im ADAC Opel GSE Rally Cup auf Punktejagd gehen.



Dank einer innovativen Ladelösung, mit welcher die Elektro-Boliden auch außerhalb der Servicezone und zwischen zwei Prüfungen geladen werden können‚ ist es möglich, dass sie alle Wertungsabschnitte bestreiten und dadurch auch im Gesamtklassement der Rallye aufscheinen können. Womit also auch der direkte Vergleich mit den Benzinern möglich ist.



Fahrer aus neun Nationen, die meisten von ihnen jünger als 26 Jahre, stehen beim ADAC Opel GSE Rally Cup in der Oststeiermark am Start. Sie alle sitzen am Steuer eines bis zu 280 PS starken Opel Mokka GSE Rally, der den bislang eingesetzten Opel Corsa-e abgelöst hat. Die Rallye Weiz ist die dritte Station im siebenteiligen Saisonprogramm, das Läufe in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Österreich aufweist.



Nach den ersten beiden Stationen, der ELE Rally in den Niederlanden und der Rallye Vosges Grand-Est in Frankreich, liegt der Waliser Ioan Lloyd in Führung. Dem Briten dicht auf den Fersen ist der Franzose Tom Dufour sowie der deutsche Routinier Timo Schulz. Zudem mischen im Opel GSE Rally Cup mit der schnellen Deutschen Claire Schönborn und der Belgierin Thyrsa Eertmans zwei Damen erfolgreich mit.



Auch Österreich ist im Elektro-Feld vertreten, Zum einen ist in Weiz mit dem Niederösterreicher Luca Pröglhof der E-Cup-Champion von 2024 als Gaststarter dabei, zum anderen steht mit Christian Luif ein weiterer Niederösterreicher unter der Flagge von Waldherr Motorsport am Start.? ?Auf dem Programm der Rallye Weiz stehen elf Wertungsprüfungen über 140,5 Kilometer. Der Start erfolgt am Freitag ab 15.55 Uhr. Nach drei Prüfungen geht es ab 20.35 Uhr in den Parc fermé. Am Samstag geht die Jagd ab 8 Uhr weiter, ab 18 Uhr rollen die Boliden über die Zielrampe in Weiz.