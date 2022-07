Rallye Weiz: Vorschau Keferböck

„Ich freue mich, dass wir endlich wieder im Auto sitzen“, sagt Johannes Keferböck - das K4 RALLY TEAM freut sich auf die bevorstehende Rallye Weiz von 14. bis 16. Juli, die zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) zählt.



Im Vorfeld der Rallye wird auch eine Testfahrt abgehalten: „Wir bereiten uns gut auf die Rallye vor - wir haben für Mittwoch in der unmittelbaren Gegend der Rallye einen Test vereinbart, so können wir in der Rallye ohne lange Anlaufzeit unsere Performance abrufen.“



Minor: „Selektive Prüfungen - Wetter eine Challenge“

Das K4 RALLY TEAM zündet wieder einen ŠKODA FABIA Rally2 evo, auf dem „heißen Sitz“ wird wie immer Ilka Minor Platz nehmen. Auch sie ist voller Vorfreude: „Die Rallye Weiz ist saucool wie immer - diese Rallye stellt mit ihren selektiven Prüfungen immer eine Herausforderung dar. Auch vom Wetter her ist diese Rallye stets eine Challenge - ich kann mich an keine Rallye Weiz erinnern, bei der es nicht irgendwann voll, wie aus Kübeln gegossen hat.“



Keferböck: „Rutschiger Asphalt - das taugt mir“

Johannes Keferböck sagt: „Das Wetter ist mir eigentlich egal - das Wetter ist ja ohnehin kein Wunschkonzert, wobei ich heuer noch keine Asphaltrallye gefahren bin, bei der es trocken war.“



„Die Rallye Weiz beginnt gleich am ersten Tag mit der fordernden Koglhof-Püfung - das ist ganz nach meinem Geschmack. Die gesamte Rallye finde ich großartig. Die Strecken sind supercool und es gibt rutschigen Asphalt - das taugt mir!“



Johannes Keferböck fuhr 2018 seine erste Rallye Weiz und hat diese Rallye seither stets absolviert - er errang die Plätze sieben (2018), fünf (2019) und vier (2021). Das sportliche Ziel heuer ist „ein Platz in den Top 5“.



Was Johannes schade findet: „Dass Simon (Wagner, Anmerkung) nicht am Start ist - aber ich kann es gut verstehen, er fuhr jetzt fünf Rallyes am Stück und bei der Rally Bohemia am letzten Wochenende hat er wieder einmal eine bravouröse Leistung gezeigt. Das ist schon großartig, welche Zeiten er dort fahren kann - da kannst du nur den Hut ziehen. Und ich freu mich jetzt schon so richtig aufs Rallyefahren.“