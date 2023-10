Rallye Zentraleuropa : Tag 3 Österreicher

„Wir sind noch immer sehr vorsichtig unterwegs - ob es am Ende Platz sechs oder Platz acht wird, ist nach den zwei Platten gestern egal - Hauptsache, es wird nichts kaputt“, erklärt Simon Wagner gegenüber motorline.cc. Der Staatsmeister und sein Copilot Gerald Winter liegen nach dem dritten Tag der Zentraleuropa-Rallye auf Platz sieben respektive je nach Wertung und Rechnung auf Platz acht der WRC2, wenn man WRC2T-Pilot Sami Pajari dazurechnet.



Was Wagner freut: „Von der Startposition her hatten wir die Teams zwei bis drei Autos vor und nach uns im Griff.“ Hintergrund: Die Strecken waren bei neuerlichem Regenwetter erneut ziemlich rutschig. Wagner bleibt optimistisch: „Morgen ist auch noch lang.“ Am Sonntag werden zwar nur vier Prüfungen zu jedoch insgesamt noch weiteren rund 70 SP-Kilometern absolviert...



Martin Gossgatterer feierte heute Geburtstag und liegt auf Platz 15 der WRC2 - Copilot Jürgen Heigl gegenüber motorline.cc: „Wir sind solide durchgekommen. Auf der ersten langen SP haben wir einen Platten gewechselt und auf der letzten SP sind wir nochmals in die Wiese gerutscht. Sonst war alles gut - Rossi ist happy.“



Johannes Keferböck und Ilka Minor weiterhin auf Platz 17 der WRC2 und auf Platz zwei des WRC Masters Cup. Keferböck gegenüber motorline.cc: „Wir konnten tagsüber Boden auf Armin Kremer gutmachen - doch auf der letzten SP sind wir in einen Graben gerutscht und dort stecken geblieben. Das Rallyeherz schlägt höher - es haben uns Fans wieder befreien können. Wir wissen nicht, wie viele Leute es waren, sie haben uns sogar mit Seilen herausgezogen. Das war wirklich mega! Vielen Dank dafür!“ Immerhin: „Bei dem Ausrutscher wurde lediglich ein Spiegel kaputt gemacht.“



Was Keferböck offen zugibt: „Armin Kremer ist ein ehemaliger Europameister, der einfach schnell fährt und momentan für uns nicht erreichbar ist. Wir müssten zu viel Risiko gehen, um ihm nachzukommen. PS: Hut ab vor Rossi - er fährt wirklich gut.“



Bernhard Ettel an der Seite von Fabio Schwarz weiterhin auf Platz zwei der WRC3.



In der WRC2 führt Lindholm 20,9s vor Ciamin sowie 23,7s vor Cais.