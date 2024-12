Die Rallye Zentraleuropa ist seit 2023 ein fester Bestandteil der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Die Veranstaltung in Deutschland, Österreich und Tschechien wird auf Asphalt über rund 300 gewertete Kilometer ausgetragen. Inklusive Verbindungsetappen mussten die Fahrer in den beiden Jahren allerdings jeweils rund 1.600 Kilometer zurücklegen. Das wird sich ab 2025 ändern.



Die Ausgabe 2025 findet vom 16. bis 19. Oktober 2025 statt und führt wieder über das Territorium der drei Länder. Der Servicepark wird wie schon 2023 in Passau sein, 2024 gastierte die WM in Bad Griesbach, wo auch 2025 die Rallye-Leitung ihre Zelte aufschlagen wird. Zudem soll die Veranstaltung durch kürzere Verbindungsetappen deutlich gestrafft werden.



"Damit kommen wir vor allem den Wünschen der Fahrer und Teams, aber auch der Zuschauer, nach einer kompakteren Veranstaltung entgegen", erklärt Tomas Kunc, einer der Geschäftsführer der veranstaltenden CER Event GmbH. "Die unterschiedliche Charakteristik der Wertungsprüfungen in Deutschland, Österreich und Tschechien ist bei Fahrern, Teams und Zuschauern gleichermaßen beliebt und soll in einem kompakteren Format beibehalten werden.



"Wir diskutieren und arbeiten aber intensiv an dem Format für den Showstart am Donnerstag und die Wertungsprüfung in Prag. Wir stehen im engen Austausch mit dem WRC-Promoter, der uns bei der Verkürzung der Gesamtlänge der Rallye unterstützt", so Andreas Bachmeier, ebenfalls CER-Geschäftsführer. "Dabei steht das Eventformat am Donnerstag genauso im Fokus unserer Überlegungen wie die mögliche Zusammenführung der bislang zwei Siegerehrungen auf ein einziges, fernsehtaugliches Format. Sicher ist dabei schon jetzt, dass neben dem Passauer Land auch wieder attraktive Strecken im Landkreis Freyung-Grafenau dabei sein werden."