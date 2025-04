Europa rückt zusammen - mit diesem Motto überschreiben die Veranstalter die Route der Rallye Zentraleuropa 2025, die vom 16. bis 19. Oktober als zwölfter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Deutschland, Österreich und Tschechien ausgetragen wird. Durch eine kompaktere Streckenführung soll es den Besuchern erleichtert werden, möglichst viele Wertungsprüfungen live vor Ort zu erleben.



Zudem wird die bisher praktizierte Aufteilung der einzelnen Rallye-Tage auf die drei Ausrichterländer aufgelöst. Am Freitag werden die Teilnehmer erstmals in der Geschichte der Rallye-WM an einem Tag Prüfungen in drei verschiedenen Ländern bestreiten. Auch am Samstag und Sonntag findet jeweils Grenzverkehr statt.



Alle Rallye-Tage beginnen und enden in diesem Jahr im zentralen Servicepark, der wieder auf dem Messegelände in Passau-Kohlbruck eingerichtet wird. Dort werden die WRC-Boliden an jedem Abend präsentiert, ehe die Fahrer in der Media-Zone Rede und Antwort stehen.



Donnerstag: Bad Griesbach im Fokus



Bad Griesbach wird am Donnerstag zum Zentrum des Geschehens. Am Vormittag findet dort der Shakedown auf einer knapp fünf Kilometer kurzen Variante der Auftakt-Prüfungen statt, die dann am Nachmittag das sportliche Geschehen offiziell eröffnen. Nach dem Start vor der malerischen Kulisse der Therme stehen dann zwei Durchgänge auf der Wertungsprüfung (WP) "Golf und Therme" im Zeitplan, bevor es abends zurück nach Passau geht.



Das sportliche Geschehen am Freitag führt dann wie erwähnt erstmals in der WRC-Geschichte über WP in drei unterschiedlichen Ländern am gleichen Tag. Den Auftakt macht die Prüfung "Granit und Wald" in Deutschland, deren Streckenführung rund um Hauzenberg die Besucher und Fans bereits von 2024 kennen. Die anschließende WP "Böhmerwald" in Österreich nutzt Abschnitte einer 2023 zuletzt befahrenen Prüfung, die um neue Abschnitte ergänzt wurden.



Nach der neuen WP "Col de Jan" (Tschechien) geht es zum Mittagsservice. Ein Highlight ist dabei das UNESCO-Weltkulturerbe Krumlov an der Moldau. Hier gibt es mitten im historischen Stadtzentrum ein Regrouping, von dort aus geht es weiter zum nahegelegenen Remote Service. In der Nachmittagsschleife stehen die gleichen Prüfungen dann in umgekehrter Reihenfolge an, bevor es zurück nach Passau geht.



Highlight am Samstag: tschechische Kultprüfung Klatovy



Die vollständig neue WP "Made in FRG" bei Röhrnbach rückt am Samstagvormittag den Landkreis Freyung-Grafenau ins Blickfeld, bevor es auf zwei tschechische Prüfungen geht: Nach der WP "Keply" geht es mittags nach Klatovy, das erneut zu einem der Publikumsmagneten avancieren dürfte: Mit dem ersten Durchgang auf der deutlich verlängerten WP nahe der geschichtsträchtigen böhmischen Stadt endet die Vormittagsschleife.



Das anschließende Regrouping im historischen Stadtkern dürfte ebenso wie die beliebten Zuschauerpunkte am Stadtrand zum Hotspot für Fans werden. Der Nachmittag führt dann über die beiden tschechischen Prüfungen zurück nach Freyung, wo es im Herzen der Innenstadt eine Durchfahrtkontrolle mit Gelegenheit für Autogramme.



Auch ein großes Rahmenprogramm ist dort geplant - ähnlich wie bei der Siegerehrung der 3-Städte-Rallye, die als Vorläufer des deutschen Teils der Rallye Zentraleuropa bis 2022 hier stattfand. Der Weg zurück nach Passau führt dann über den zweiten Durchgang auf der WP "Made in FRG".



Showdown in Österreich



Das große Finale der Rallye Zentraleuropa steigt am Sonntag in Deutschland und Österreich. Die grenzüberschreitende Prüfung "Beyond Borders" macht den Auftakt, bevor es nach einem kurzen Regrouping in Rohrbach auf die Prüfung "Mühltal" in Österreich geht. Nach dem zweiten Durchgang über die Beyond-Borders-Strecke, auf der nahe Wegscheid mit Vollgas die Grenze vom Landkreis Passau nach Österreich überquert wird, sowie dem anschließenden Regrouping ist dann alles bereit für den krönenden Abschluss: Die WP Mühltal 2 wird als Powerstage mit wertvollen Extrapunkten belohnt.



Die finalen Kilometer werden in Peilstein absolviert, wo auch die Siegerehrung der Top 3 durchgeführt wird. Die große Siegerzeremonie findet am Nachmittag im Servicepark in Passau statt: Dort rollen die Fahrzeuge über die Zielrampe und die Teams präsentieren sich ausgiebig den Fans. Dort gibt es auch die Siegerehrung aller Klassen und ein Rahmenprogramm.



Programm der Rallye Zentraleuropa 2025:



Donnerstag, 16. Oktober 2025:

Shakedown Bad Griesbach

Start, Bad Griesbach Therme

WP 1 - Golf und Therme 1 (GER)

Servicepark Passau

WP 2 - Golf und Therme 2 (GER)

Servicepark Passau



Freitag, 17. Oktober 2025:

Servicepark Passau

WP 3 - Granit und Wald 1 (GER)

WP 4 - Böhmerwald 1 (AUT)

WP 5 - Col de Jan 1 (CZE)

Ortsdurchfahrt und Regrouping, UNESCO-Weltkulturerbe Krumlov an der Moldau

Remote Service, Nähe Krumlow

WP 6 - Col de Jan 2 (CZE)

WP 7 - Böhmerwald 2 (AUT)

WP 8 - Granit und Wald 2 (GER)

Servicepark Passau



Samstag, 18. Oktober 2025:

Servicepark Passau

WP 9 - Made in FRG 1 (GER)

WP 10 - Keply 1 (CZE)

WP 11 - Klatovy 1 (CZE)

Regrouping im Ortszentrum Klatovy, anschließend Reifenwechselzone Klatovy

WP 12 - Keply 2 (CZE)

WP 13 - Klatovy 2 (CZE)

Durchfahrtkontrolle Stadtplatz Freyung

WP 14 - Made in FRG 2 (GER)

Servicepark Passau



Sonntag, 19. Oktober 2025:

Servicepark Passau

WP 15 - Beyond Borders 1 (GER / AUT)

Regrouping Rohrbach (AUT)

WP 16 - Mühltal 1 (AUT)

WP 17 - Beyond Borders 2 (GER / AUT)

Regrouping Rohrbach (AUT), anschließend Reifenwechselzone vor WP 18

WP 18 - Powerstage Mühltahl 2 mit Siegerehrung

Podiumzeremonie, Servicepark Passau