Start in Prag, Servicepark in Passau und insgesamt 18 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von rund 320 Kilometern: Das sind die Eckdaten der Rallye Zentraleuropa, die vom 26. bis 29. Oktober als vorletzter Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 in Deutschland, Österreich und Tschechien ausgetragen wird.



Schon vor dem eigentlichen Start der Rallye können die Zuschauer vor Ort die WRC-Piloten und ihre Autos in Aktion erleben. Am Mittwoch, den 25. Oktober, findet in der Nähe von Passau der Shakedown statt, ein letzter Test unter Wettbewerbsbedingungen.



Am Donnerstag (26. Oktober) reisen die Crews in die tschechische Hauptstadt Prag, wo am Nachmittag der zeremonielle Start vor der Prager Burg stattfindet. Anschließend steht auf dem Messegelände der Goldenen Stadt eine erste Zuschauerprüfung auf dem Programm.



Am Freitag (27. Oktober) starten die Teams vom Passauer Messegelände in den Südwesten Tschechiens. Dort stehen sieben Wertungsprüfungen über rund 140 Kilometer auf dem Programm, bei denen es keinen Mittagsservice gibt. In der Reifenwechselzone können Fahrer und Beifahrer eventuelle Defekte an ihren Fahrzeugen nur selbst beheben.



Am Samstag (28. Oktober) stehen sechs Wertungsprüfungen im österreichischen Innviertel und in Niederbayern auf dem Programm. Für den Schlusstag (29. Oktober) sind vier Wertungsprüfungen vorgesehen, die wiederum in Niederbayern sowie im österreichischen Mühlviertel stattfinden. Der Zieleinlauf mit anschließender Siegerehrung ist für den frühen Nachmittag in Passau geplant.



Der Kartenvorverkauf für die Rückkehr der Rallye-WM in den deutschsprachigen Raum hat bereits begonnen. Tickets sind unter www.centraleuropeanrally.eu/de/tickets/ erhältlich.



Die Zentraleuropa-Rallye ist der erste Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, der in drei verschiedenen Ländern ausgetragen wird.