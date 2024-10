Toyota-Pilot Sebastien Ogier führt nach dem Samstag bei der Rallye Zentraleuropa, dem vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024. Nach 14 von 18 Wertungsprüfungen liegt der achtmalige Weltmeister allerdings nur 5,2 Sekunden vor Ott Tänak (Hyundai), womit ein spannender Kampf um den Gesamtsieg am Schlusstag garantiert ist. Dritter ist Elfyn Evans (Toyota, + 14,0 Sekunden).



Rang vier belegt Thierry Neuville (Hyundai). Der WM-Spitzenreiter hatte die Rallye bis zur elften Wertungsprüfung angeführt, verlor dann aber durch zwei Fahrfehler gut eine halbe Minute und damit einen Platz unter den Top 3.



Auf den Plätzen fünf und sechs folgen die beiden Toyota-Piloten Takamoto Katsuta und Sami Pajari, Siebter ist Gergoire Munster (Ford). Gesamtachter ist der WRC2-Führende Nikolai Gryasin (Citroen). Mit Oliver Solberg (Skoda) und Filip Mares (Toyota) komplettieren zwei weitere WRC2-Piloten das Feld.



Bester Deutscher ist Marian Griebel (Skoda) auf Gesamtrang 15, dicht gefolgt von Armin Kremer (Skoda) auf 16, der damit erneut die Masters-Wertung der WRC2 anführt.



Nachdem Ogier am Vormittag nach Fehlern von Neuville die Führung übernommen hatte, musste er diese am Nachmittag bei anhaltend schwierigen Bedingungen mit teils feuchten Straßen und Nebel verteidigen.



Auf der zwölften Wertungsprüfung verkürzte Tänak seinen Rückstand mit der Bestzeit auf 1,1 Sekunden. Auf der nächsten Prüfung konterte Ogier, nahm dem Esten drei Sekunden ab und baute seinen Vorsprung am Ende des Tages auf 5,2 Sekunden aus.



Mit Rang zwei nach dem Samstag konnte Tänak dennoch zufrieden sein. Denn in der vorläufigen WM-Wertung verkürzte er seinen Rückstand auf Neuville auf 24 Punkte. Die Punkte für die Samstagswertung werden allerdings nur vergeben, wenn die Fahrer auch am Sonntag das Ziel erreichen.



Am Schlusstag der Rallye Zentraleuropa 2024 stehen noch einmal vier Wertungsprüfungen über insgesamt 54,08 Kilometer auf dem Programm.