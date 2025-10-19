RALLYE

Rallye Zentraleuropa: Opel e Rally Cup
Foto: Harald Lindtner

Rallye Zentraleuropa: Opel e Rally Cup | 19.10.2025

Neulinger mit Premierensieg im Opel e Cup!

Marcel Neulinger und Copilot Jakob Ruhsam konnten beim Finale des Ope e Rally Cups zum ersten Mal den Sieg einfahren.

Der junge Oberösterreicher: Marcel Neulinger (mit Copilot Jakob Ruhsam) aus Schenkenfelden gewann mit dem knappen Vorsprung von nur 2,1 Sekunden zum ersten Mal einen Bewerb des ADAC Opel e-Rally Cups, der im Rahmen der CER ausgetragen wurde. Der elektrische Bolide wurde vom Opel Junior Rally Team eingesetzt, für das Stohl Racing und Waldherr Motor Sport verantwortlich zeichnen.

Punktestand ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ VOR dem Finale: 1. Español 172 Punkte. 2. Heindrichs 160. 3. Nierenz 143. 4. Kamermans 121. 5. Lemke 109. 6. Neulinger 88. 7. Wittenbeck 71. 8. Rott 62. 9. Jungnickel 57. 10. Eertmans 52. 11. Steitz 42.

Update erfolgt

ARC, Herbstrallye: Vorschau ARC

Grande Finale: Schafft Maier das Unmögliche?

Lukas Dirnberger, ARC-Clubmeister 2024 führt knapp vor den Gebrüdern Maier - bei der Herbstrallye möchte Maier das Blatt wenden und doch noch im Serien-Fiesta neuer Clubmeister werden.

ARC, OBM Rallye: Bericht

Führungswechsel in der ARC!

Nach der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye liegt Vorjahres-Clubmeister Lukas Dirnberger nach einer Punktekorrektur in Führung. Den ARC-Sieg feierte Marcel Neulinger. Mit Ausnahme der ARCP ist in der Austrian Rallye Challenge noch alles offen…

ORM/ARC, OBM Rallye: Vor dem Start

Marcel Neulinger ist ORM3-Staatsmeister

Raphael Dirnberger musste absagen, wodurch der Titel in der ORM 3 kampflos an Marcel Neulinger geht / Offen sind noch Junioren und Historische. 53 Teams werden beim heute Abend beginnenden TEC7 ORM-Finale starten.

WRC, Zentraleuropa: Fotos Donnerstag

Die besten Bilder von der CER - Donnerstag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert seine besten Bilder von der WRC Rallye Zentraleuropa - hier die Fotos vom Donnerstag.

Good News vom MCL68

Neue ARC-Rallye Ende Februar geplant

Im Rahmen der Fahrerpräsentation der Herbstrallye kündigte ARC-Obmann Georg Gschwandner eine neue ARC-Rallye für Ende Februar an.

WRC, Rallye Zentraleuropa: Tag 1

Ogier übernimmt frühe Führung

WM-Leader Sebastien Ogier hat den besten Start in die Rallye Zentraleuropa erwischt - Kalle Rovanperä ist seinem Titelrivalen direkt auf den Fersen. Gaßner/Gaßner auf P3 der RC3, Gaßner/Vrga auf P10/RC3.

WRC, Zentraleuropa: Nach SP5

Sebastien Ogier führt - Neuville patzt

Sebastien Ogier baut bei der Rallye Zentraleuropa am Freitagvormittag seine Führung aus: Thierry Neuville fällt nach Fahrfehlern deutlich zurück