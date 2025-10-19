Rallye Zentraleuropa: Opel e Rally Cup

Marcel Neulinger und Copilot Jakob Ruhsam konnten beim Finale des Ope e Rally Cups zum ersten Mal den Sieg einfahren.

Der junge Oberösterreicher: Marcel Neulinger (mit Copilot Jakob Ruhsam) aus Schenkenfelden gewann mit dem knappen Vorsprung von nur 2,1 Sekunden zum ersten Mal einen Bewerb des ADAC Opel e-Rally Cups, der im Rahmen der CER ausgetragen wurde. Der elektrische Bolide wurde vom Opel Junior Rally Team eingesetzt, für das Stohl Racing und Waldherr Motor Sport verantwortlich zeichnen.



Punktestand ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSE“ VOR dem Finale: 1. Español 172 Punkte. 2. Heindrichs 160. 3. Nierenz 143. 4. Kamermans 121. 5. Lemke 109. 6. Neulinger 88. 7. Wittenbeck 71. 8. Rott 62. 9. Jungnickel 57. 10. Eertmans 52. 11. Steitz 42.



Update erfolgt