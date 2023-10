Hyundai-Pilot Thierry Neuville führt nach dem ersten Tag bei der Premiere der Rallye Zentraleuropa, dem vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023. Nach zwei von 18 Wertungsprüfungen liegt der Belgier in der Gesamtwertung 1,2 Sekunden vor Ott Tänak (Ford). Dritter ist Sebastien Ogier (Toyota, +5,8 Sekunden).



Den Auftakt zur ersten Drei-Länder-Rallye der WM-Geschichte bildete die nur 2,55 Kilometer lange Zuschauerprüfung "SSS Velka Chuchle" auf dem Gelände einer Pferderennbahn. Trotz ihrer Kürze erwies sie sich als tückisch, nicht nur wegen eines Schotterabschnitts.



In den Schikanen aus Strohballen fuhren sich einige Fahrer die Außenspiegel ab. Die erste Bestzeit ging an Tänak. Auf dem 8,92 Kilometer langen "SSS Circuit of Klatovy", der bei einbrechender Dunkelheit und nasser Fahrbahn gefahren wurde, setzte dann Neuville die Bestzeit und übernahm die Führung.



Im Duell der beiden WM-Rivalen Kalle Rovanperä und Elfyn Evans (beide Toyota) hat Titelverteidiger Rovanperä als Vierter der Gesamtwertung derzeit die Nase vorn. Evans liegt als Achter 4,8 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Grund dafür war ein Fahrfehler auf der zweiten Prüfung. "Ich habe beim Anbremsen einer Abzweigung die Räder blockiert und bin geradeaus gerutscht", berichtet der Waliser.



Am Freitag stehen bei der Rallye Zentraleuropa zwei Schleifen mit je drei Sonderprüfungen über insgesamt 121,8 Kilometer auf dem Programm.