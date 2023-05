Rallye du Chablais 2023: Vorschau Pröglhöf

Vierzehn Teams starten in die zweite Runde des ADAC OPEL e-Rallye Cups. Die Begeisterung für den vollelektrischen Wettbewerb bestätigt sich erneut. Im Arsenal d’Aigle starten die Teilnehmer am Freitag, dem 2. Juni, ihre Vollgas-Attacke auf 14 Sonderprüfungen. Die sehr schnellen Strecken, in den Schweizer Alpen östlich des Genfersees sind für alle Piloten sehr fordernd.

Vierzehn Teams starten in die zweite Runde des ADAC OPEL e-Rallye Cups. Die Begeisterung für den vollelektrischen Wettbewerb bestätigt sich erneut. Im Arsenal d’Aigle starten die Teilnehmer am Freitag, dem 2. Juni, ihre Vollgas-Attacke auf 14 Sonderprüfungen. Die sehr schnellen Strecken, in den Schweizer Alpen östlich des Genfersees sind für alle Piloten sehr fordernd.

Auch das einzige österreichische Team, Luca Pröglhöf und seine Copilotin Christina Ettel, gehen hier an den Start. Nach der letzten Rallye in Sulingen, wo das Duo durch zwei Reifenschäden auf die Probe gestellt wurde, konnten sie dennoch Powerstage-Punkte sammeln und liegen nun mit 15 Punkten im guten Mittelfeld (Platz 6).



Die Rallye in der Schweiz ist für Luca und Christina völlig neu. Das Team ist für die Sonderprüfungen in phänomenaler Kulisse optimal vorbereitet. Während der Besichtigungen am Mittwoch und Donnerstag werden die beiden weiter wichtige Infos zur Streckenführung sammeln.



„Wir wissen, dass wir mit der Spitze mithalten können und wollen dieses Wochenende einen Podestplatz einfahren. Die vielen Kurven stimmen mich optimistisch.“ so Luca Pröglhöf.