Rallyeteam Kramer: Saisonvorschau

Nach der erfolgreichen Saison 2022 in der kroatischen Meisterschaft, die mit dem Gesamtsieg in der 2WD Klasse und in der Juniorenklasse endete, ist das Team bereit für den nächsten Schritt. Daher plant der 25-jährige Kärntner, 2023 die gesamte Junior ERC-Saison mit seiner dänischen Beifahrerin Jeannette A. Kvick zu fahren.



Das Auto für diese spannende Saison wird ein Peugeot 208 Rally4 sein, der von dem erfahrenen slowenischen Team OPV Racing Cars unterstützt wird. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit OPV Racing Cars für die Saison 2023 zu verlängern, die bereits in der vergangenen Saison perfekt funktioniert hat”, so das Team.



Kramer jr. begann seine Rennsportkarriere mit fünf Saisonen Rundstreckenrennen in verschiedenen Werkspokalen, bevor er vor etwa vier Jahren in den Rallyesport einstieg. Da die bisherigen Renn- und Rallye-Einsätze überwiegend auf Asphalt stattfanden, wird das österreichisch-dänische Team vor dem Saisonauftakt in Polen (20.- 21.Mai) zwei Testrallyes auf Schotter bestreiten, um Erfahrungen auf losem Untergrund zu sammeln und von Beginn der Saison an bereit für den Kampf um Meisterschaftspunkte zu sein.