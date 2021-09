Rallylegend 2021 gedenkt Klausner

Von 7. bis 10. Oktober steigt in San Marino die 19. Ausgabe der Rallylegend - einer der großen Helden der „Mutter“ aller historischen Rallye-Festivals wird diesmal schmerzhaft fehlen: Christof Klausner, der am 22. August in Admont bei einem Motorradunfall ums Leben kam.



Die Veranstalter des Kult-Events erklären in einer Presseaussendung: „Der plötzliche Tod des spektakulären Piloten Christof Klausner hat seine Freunde und die Freunde der Rallylegend unter Schock gestellt - er war regelmäßig ein Teil unseres Events und er hat mit seinem Audi quattro immer eine tolle Show geliefert. Wir werden nicht nur bei der kommenden Rallylegend an Christof erinnern, sondern auch bei allen künftigen Ausgaben dieser Veranstaltung.“



Jene Teams, die bislang als „Legend Stars Vehicle“ bezeichnet wurden, weil sie vom Publikum für ihre Show und ihre Drifteinlagen die besten Votings erhielten, werden künftig „CK Legends“ genannt, in Gedenken an Christof Klausner.



Doch die Veranstalter der Rallylegend gehen noch einen Schritt weiter, gemeinsam mit der Familie Klausner hat man folgende Aktion ins Leben gerufen: Bei der 19. Ausgabe der Rallylegend wird ein spezielles Klausner-T-Shirt aufliegen - der Erlös soll in den Wiederaufbau seines bei der Jännerrallye 2020 bei einem Shakedown-Unfall zerstörten Audi quattro investiert werden. Nach dem Wiederaufbau des Autos soll damit ein von der Familie Klausner bestimmter „Überraschungspilot“ an der Rallylegend 2022 teilnehmen...



An der 19. Ausgabe wird mit Marco Maurer (Copilot Patrik Lutz, Audi quattro Gr. 4 aus dem Jahr 1985) auch ein guter Freund von Christof Klausner an den Start gehen. Als weiteres österreichisches Team werden Erich Müller und Stefan Zabernig einen Peugeot 205 T16 aus 1985 pilotieren.