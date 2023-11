Rallyshow Santadomenica: Bericht

„Zum ersten Mal muss ich einen Rallye-Einsatz krankheitsbedingt absagen - es tut mir sehr leid für RB Motorsport und die Veranstalter der Rallyshow Santadomenica“, lautete die Hiobsbotschaft von Simon Wagner. Der dreifache Staatsmeister wollte die erfolgreiche Saison gehörig ausklingen lassen - der Sprint nahe Zagreb wäre dafür optimal gewesen. Eine selektive Schotter-Prüfung, satte 20 Rally2 bzw. R5-Fahrzeuge und ein familiär-freundschaftliches Feeling hätten wohl den optimalen Rahmen gebildet...



So blieben Kevin Raith und Claudia Maier (Foto zeigt Raith/Ettel bei der Rallye Weiz) die einzigen Österreicher im Rally2-Feld der mit über 100 Teams stark besetzten Rallyshow. Raith fuhr zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung und konnte im ZM Racing Ford Fiesta Rally2 den guten fünften Platz belegen: „Es war richtig lustig, auf dieser Prüfung zu fahren, es hat mega Spaß gemacht. Mit Platz fünf bin ich sehr zufrieden,denn es waren einige starke ungarische Schotterpiloten am Start und meine letzte Schotterrallye liegt schon eine Zeit zurück.“ Die Jännerrallye wird Kevin Raith auslassen - so wird er wohl bei der Rebenland-Rallye wieder ins Cockpit steigen...



Als zweitbeste Österreicher konnten Markus Stockinger und Johann Rainer Moser in ihrem Mazda 2 Proto Platz 21 belegen, als viertbestes Nicht-R5-Team. Nur wenige Sekunden dahinter landete Stockingers Race Rent Austria-Teamchef Wolfgang Schmollngruber, der im Vorfeld mit einer Steilvorlage anstelle von „Ball flach halten“ aufhorchen ließ: Bei Regen und Schlamm wollte er mit Schwedenspikes und einem 550 PS starken Mitsubishi Colt Proto die Top 10 erreichen: „Trotz der 20 R5-Autos!“ Doch wie schon im Vorjahr gab es Trockenwetter, zudem kämpfte man mehrmals mit einer verbogenen Hinterachse...



Ebenfalls im Ziel: Michael Denk und Markus Ossberger (sprang als Copilot ein) auf Platz 28, Jürgen Stock und Christoph Wögerer auf Platz 36, Mario und Alex Wechselberger auf Platz 44, Alfred Kramer junior und Jürgen Rausch in einem Suzuki Bolero auf Platz 61, Jürgen Rausch (als Pilot) und Yvonne „Poisy“ Kiegerli auf Platz 65 sowie Stefan Kramer und Franz Fister (allesamt ebenfalls Suzuki Bolero) auf Platz 66, das Volvo-Duo Adrian Hell und Elias Derntl auf Platz 90.