Rallyshow Santadomenica: Vorschau

Die mehrstündige Anreise zur kroatischen Rallyshow Santadomenica, einem Schottersprint westlich von Zagreb, nehmen viele gerne in Kauf - dieser Event erfreut sich größter Beliebtheit, wie die 117 Teams starke Nennliste beweist (20 Rally2-Fahrzeuge!), darunter auch zahlreiche österreichische TeilnehmerInnen...



Allen voran der dreifache Staatsmeister Simon Wagner, der mit seiner deutschen Lebensgefährtin Anna-Maria Seidl an den Start geht. Sein Beweggrund: „Es geht darum, zum Saisonende noch einmal richtig Spaß zu haben. Ich bin irgendwie total gerne dort, die Veranstalter sind superlässig und wir haben in der Umgebung einige gute Restaurants entdeckt. Und: Es begleiten uns auch immer ein paar gute Freunde.“



Um den Spaß geht es auch Kevin Raith - die hohen Laufkosten eines Rally2-Boliden würden bei dem Event von der relativ kurzen Gesamtdistanz aufgefangen werden: „Von den Kosten her ist es gar nicht so schlimm. Ich habe immer wieder Leute von der Rallye schwärmen hören, bin hier noch nie gefahren. Sportlich wäre ich zufrieden, wenn wir unsere Startnummer 8 auch im Ergebnis halten können.“ Copilotin Claudia Maier nimmt wie auch Anna-Maria Stein an der Trophy für Co-Driver Ladies teil.



Einer, der diese Rallye abgrundtief liebt, ist Wolfgang Schmollngruber: „Für diese Rallye kann ich mich richtig pushen! Da fahre ich bereits beim Shakedown mit dem Messer zwischen den Zähnen.“ Der Race Rent Austria-Teamchef feiert bei der Santadomenica bereits traditionell den Saisonabschluss. Das Reglement ist bei dem Event offen - es ist also alles erlaubt. Entsprechend hat „Schmolli“ seinen Mitsubishi Colt ausgerüstet: „Wir haben zwischen 500 und 550 PS - mehr wäre sinnlos. Sonst haben wir alles verbaut, was möglich ist.“



Schwedenspikes auf Schlamm



An sich selbst stellt Schmollngruber ebenso die höchsten Anforderungen: „Top 10 muss möglich sein, trotz der 20 Rally2-Fahrzeuge! Wenn ich das nicht schaffe, dann liegt es an mir als Fahrer - da gibt es keine Ausrede! Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und bin mental auf 120 Prozent.“ Mit markigen Sprüchen spart „Schmolli“ nicht: „Das ist die einzige Rallye, wo ich mir richtig besch....eidenes Wetter wünsche - ich hoffe auf die allerschlechtesten Bedingungen, die es gibt!“



Im Vorjahr machte der RRA-Teamchef mit einer eigenartigen Reifenwahl auf sich aufmerksam: Schwedenspikes auf Schlamm! Damals konnte er wegen einer abgerissenen Antriebswelle die Sinnhaftigkeit dieser Reifenwahl kaum beweisen - heuer will er das nachholen: „Ich habe eine ansehnliche Menge an Schwedenspikes im Gepäck. Ich möchte diesmal richtig zulangen - für mich ist diese Rallye das beste Training...“



Zahlreiche weitere österreichische Teams haben sich angemeldet - unter anderen Markus Stockinger oder die Gebrüder Kramer. Copilot Jürgen Rausch, an der Seite von Alfred Kramer junior, wird sich zudem auch selbst hinters Steuer (eines Suzuki Baleno 4x4) klemmen - denn auch das geht bei der unkomplizierten und genau deshalb so beliebten Rallyshow Santadomenica....