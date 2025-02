Rückblick & Vorschau

Was 2010 mit nur 5 Teams und drei Rallys begann, ist seit 2024 mit über 44 Teams aus Italien, Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Serbien und Kroatien zu einer beachtlichen Erfolgsgeschichte herangewachsen.



Ausgetragen in Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und heuer vielleicht sogar in Tschechien werden auch 2025 wieder 10 anspruchsvolle Rallys angeboten, wobei die besten 6 Ergebnisse in die Jahreswertung kommen.



# Das Geheimnis des Erfolges:

Getreu dem Motto „kostengünstig - kompakt und anspruchsvoll“ wurden in all diesen Jahren Rallys ausgesucht, die auch für Teams mit etwas weniger Budget leistbar sind und das Reglement wurde so geschrieben, dass man auch mit einem kleineren oder PS schwächeren Fahrzeug die Chance auf eine Top Platzierung und auf Preisgelder hat.



Dieses Motto wird auch in Zukunft weitergelebt und durch die persönliche Betreuung jedes Teams bei jeder einzelnen Rally, fühlen sich unsere Teams in unserer kleinen „Alpe Adria Rally Familie“ auch besonders wohl.



# Bewährtes wird aufrechterhalten und Verbesserungen kommen hinzu:

* Der Mitgliedsbeitrag im Alpe Adria Rally Club wird nicht erhöht!

* Das Reglement und das Punktesystem bleiben gleich.

* Die Preisgelder für Klassen und Gesamtwertung bleiben gleich.

* Vergünstigte Nenngelder für AARC-Teams bei Auslandsstarts bleiben.

* Die Team-Bekleidung für Pilot und Copilot bleiben.

* Neue Klasseneinteilung für Historische Fahrzeuge mit Wagenpass.

* Neue eigene Klasse für ältere Fahrzeuge ohne Wagenpass.



Zu Anfang als ASN-Serie und später als FIA-Serie werden nun der „Alpe Adria Rally Cup-2WD“ (AARC) und die „Alpe Adria Rally Trophy-4WD (AART) seit einigen Jahren als Clubmeisterschaften ausgetragen, was die Kosten für alle Veranstalter, aber auch für alle AARC/AART Teams minimiert.



Dies ist eine win-win Situation für alle Beteiligten, was in Zeiten wie diesen immer wichtiger wird und auch einer der wichtigsten Grundsätze des „Alpe Adria Rally Clubs“ (AARC) darstellt. Der AARC fördert nun damit seit schon 15 Jahren den Rally Sport, seine Teams und die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus im Sinne des „Senza Confini Gedankens“.



Wenn Du also einmal im benachbarten Italien, Kroatien, Slowenien oder vielleicht sogar Tschechien eine Rally fahren möchtest und das besondere Flair in diesen Ländern erleben willst, dann ist der „Alpe Adria Rally Club“ wohl die richtige Adresse für Dich.



Schau einfach auf unsere Homepage, mache Dir selbst ein Bild und werde Mitglied des „Alpe Adria Rally Club 2025“.



Wir würden uns freuen, Dich in unserer kleinen, aber feinen

„Alpe Adria Rally Familie 2025“ begrüßen zu können.



Das Reglement und die Anmeldung findest Du unter: www.alpeadriarallyclub.eu

Es gibt keinen Nennschluss!



AARC/AART - Kalender/Veranstaltungen 2025:



05/06. April 04. QUATTRO RIVER RALLY (HR) ca. 100 SP/km

08/10. Mai 14. RALLY VIPAVSKA DOLINA (SI) ca. 100 SP/km

13/15. Juni 51. ZAGREB DELTA RALLY (HR) ca. 150 SP/km

28/29. Juni 12. RALLY ZELEZNIKI (SI) ca. 100 SP/km

02/03. Aug. 22. RALLY CITTA DI SCORZÉ (I) ca. 65 SP/km

09/10. Aug. 07. MÜHLSTEIN RALLY (A) ca. 100 SP/km

30/31. Aug. 38. RALLY PIANCAVALLO (I) ca. 90 SP/km

05/06. Sept. 14. RALLY KUMROVEC (HR) ca. 100 SP/km

26/27, Sept. 11. RALLY VALLY della CARNIA (I) ca. 100 SP/km

10.11/12. Okt. 28. HERBST RALLY (A) ca. 100 SP/km

18/19. Juli 24. RALLY ZELEZNE HORY ca. 80 SP/km

Diese Rally wird als ERSATZ RALLY in den Kalender aufgenommen, wenn die Mühlstein Rally oder eine andere wichtige Rally abgesagt werden sollte!