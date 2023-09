Rückblick ORM-Netzwerktreffen

Die über 50 Teilnehmern waren aus mehreren Bundesländern angereist – unter den Teilnehmern waren Veranstalter, Aktive, Pressevertreter, Partner, Vertreter der AMF, Teamchefs – ein bunter Querschnitt von „Rallye-Österreich“. Bereits im Vorfeld des Events kamen die Teilnehmer in den Genuss, eine rund 10 KM lange Mautstraße zu befahren – diese war einer der Gründe, warum die „Löger Hütte“ als Veranstaltungsort ausgewählt wurde.



Auf der Agenda des Events stand der Bericht des ORM-Promoters über den aktuellen Fahrplan, Ziele, Prioritäten und Herausforderungen aus Sicht der drei Initiatoren, Informationen von den fünf anwesenden ORM-Veranstaltern, Feedbacks und Inputs zur ORM vom RK-Vorsitzenden DI Willi Singer, ORM-Partnern und weiteren Stakeholdern wie dem aktuellen ORM-Führenden Simon Wagner. Die Moderation der Veranstaltung übernahm die von Rallytravels und der Administration der ORM-Veranstaltungen bestens bekannte Rallyeexpertin Claudia Bidlas und der in Rallyethemen ebenso sehr kompetente und bestens vernetzte Generalsekretär der AMF, Mag. Michael Fehlmann.



Thomas Hummer machte den inhaltlichen Start mit Informationen über ein sehr spannendes Konzept einer kompakten Winterrallye auf der Hössberg Panoramastraße mit Service am Seilbahn Parkplatz für 2024 – die dazu erforderlichen Abstimmungen in der Region laufen bereits, konkrete Informationen dazu sind nach dem Saisonende der ORM 2023 geplant. Der Vorsitzende der österreichischen Rallyekommission - DI Willhelm Singer - blickte auf die letzten Jahre in der ORM zurück, Veranstalterlegende Gerhard Leeb auf mögliche Highlights beim ORM-Finale in zwei Wochen voraus. Claudia Bidlas und Michael Fehlmann moderierten den Event professionell und mit Charme, alle Agenda Punkte und spontane Inputs der anwesenden Gäste wurden diskutiert. In Sachen ORM-Spitze waren von allen aktuellen Top-4 Teams der ORM jeweils ein Vertreter vor Ort (Simon Wagner, Ursula Mayrhofer, Günther Knobloch und Raimund Baumschlager), darüber hinaus viele weitere erfolgreiche Aktive wie Martin Roßgatterer, Hermann Gassner, Sigi Schwarz - um nur einige zu nennen. Auch Wolfgang Schmollngruber und weitere erfolgreiche Teambetreiber wie Dominik Senegacnik waren vor Ort, ebenso der Event-Experte und Keramo Geschäftsführer Christoph Wohlmuth, der über die erfreulichen Entwicklungen rund um die durch ihn und sein Team spektakulär gestalteten Veranstaltungsbereiche im Rahmen der Sonderprüfungen der Rallye-WM im Oktober im Mühlviertel berichtete.



Die Erkenntnisse aus den Gesprächen wurden protokolliert, teilweise werden diese in der nächsten Sitzung der Rallyekommission bearbeitet, teilweise für die Planung 2024 verwendet. Da es ein so breit aufgestelltes, persönliches Treffen der Rallyeszene in so einem Veranstaltungsformat schon sehr lange nicht mehr gab und sowohl die Stimmung als auch die Erkenntnisse durchwegs einen positiven Blick auf die ORM-Saison 2024 erlauben, waren die Veranstalter entsprechend zufrieden.



Christian Birklbauer: „Neben einem riesengroßen Danke an die vielen Leute, die dieses Jahr mitgewirkt haben, kann ich nur sagen: Meldet euch, reden wir! Wir sind froh über jede gute Idee und alle konstruktiven Vorschläge. Gemeinsam können wir die ORM, trotz der vielen positiven Entwicklungen der letzten Monate, immer noch weiter verbessern - dazu kann jeder beitragen.“



Georg Höfer: „Es freut mich wirklich, dass so viele Leute aus Rallye-Österreich da waren und eine so positive Stimmung in der Rallyeszene herrscht. Die Rückmeldungen zeigen, dass unsere gemeinnützige Arbeit als Promoter nicht umsonst war, das gibt Motivation weiterzumachen. Der Zusammenhalt unter den Veranstaltern ist mittlerweile echt stark – da können wir uns auf ein spannendes Finale in der Buckligen Welt und eine tolle ORM-Saison 2024 freuen!“



Günther Knobloch: „Besonders gefreut hat mich, dass – mit Ausnahme der W4, Christian war terminlich verhindert – alle ORM-Veranstalter vor Ort waren, sie sind das Herz der ORM. Zudem die Vorsitzenden der Rallyekommission, hochrangige Vertreter der AMF, Pressevertreter und Aktive – ein super Mix. Es gab sehr viel Wertschätzung für unsere Arbeit und jene der ORM-Veranstalter, viele interessante Gespräche, Erkenntnisse und eine sehr positive Stimmung. Meine persönliche Erwartung, die ich bei der Konzeptionierung des Events hatte, wurde übertroffen. Ich denke, der Event war nicht der letzte in dem Format.“