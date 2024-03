Rebenland: Bericht Tag 1 & Radio Tag 2

Sieben Wertungsprüfungen haben die Protagonisten der LKW FRIENDS on the Road Rebenland Rallye 2024 hinter sich gebracht. Das heißt Halbzeitpause vor dem morgigen Entscheidungstag mit weiteren neun Prüfungen. Der Spielfilm des ersten Tages hat zwei Hauptdarsteller, in dessen Adern das gleiche Blut fließt. Das oberösterreichische Brüderpaar Simon und Julian Wagner duelliert sich entlang der südsteirischen Weinstraße um die Vorherrschaft in Leutschach. Staatsmeister Simon Wagner liegt vorne, der belgische Stellantis-Cup-Gewinner 2023 Julian Wagner dahinter. Momentan trennen die familiären Konkurrenten jedoch nur vier Sekunden.

Mit 14,7 Sekunden Rückstand hält sich auch Rebenland-Debütant Michael Lengauer sehr gut im Rennen und straft damit alle Zweifler Lügen, die seinen Sieg beim Staatsmeisterschaftsauftakt in Freistadt seinem dortigen Heimvorteil zuordnen wollten. Auch der Niederösterreicher Luca Waldherr liegt noch in Reichweite seines vor der Rallye angestrebten Podestplatzes. Von diesem trennen ihn derzeit 20,3 Sekunden.



Turbulent verlief die fünfte Sonderprüfung Remschnigg. Nach einem Überschlag von Martin Roßgatterer wurde die Rote Flagge geschwenkt, was gleichzeitig Abbruch bedeutete. Roßgatterers Citroen C3 Rally2 wurde wieder umgedreht, und der Oberösterreicher konnte selbstständig ins Ziel fahren, das er jedoch mit zehn Minuten Rückstand auf die Siegerzeit erreichte. Nichtsdestotrotz konnte Roßgatterer sodann die Rallye fortsetzen, ohne jedoch realistische Chancen auf einen Spitzenplatz aufrechtzuerhalten. Als schlussendlich auch das Brüderpaar Sandro und Patrick Hasler ihren VW Golf just an derselben Stelle wie Roßgatterer aufs Dach legten, wurde die fünfte Wertungsprüfung endgültig gecancelt.



Gänzlich ausgeschieden ist mit Christoph Zellhofer hingegen (nach Hermann Neubauer und Martin Kalteis) ein weiterer seriöser Toppilot. Der Motor seines brandneuen Suzuki Swift ZMX überhitzte nach SP 4 Pößnitz-Panoramastraße. Ein Restart des Rallye-Cupsiegers der letzten zwei Jahre am Samstag ist nicht vorgesehen.



Samstag, 16. März 2024



7.45 Uhr Parc Ferme Out Feuerwehr Leutschach

8.10 Uhr 8. Sonderprüfung Poharniberg 1 2,99 Kilometer

8.30 Uhr 9. Sonderprüfung Glanz 1 11,02 Kilometer

8.55 Uhr Regrouping Leutschach Feuerwehr



10.15 Uhr 10. Sonderprüfung Poharniberg 2 2,99 Kilometer

10.35 Uhr 11. Sonderprüfung Glanz 2 11,02 Kilometer

11.00 Uhr Regrouping Feuerwehr Leutschach



13.56 Uhr 12. Sonderprüfung Eichberg 1 (1 R + Ausfahrt) 14,77 Kilometer

14.26 Uhr 13. Sonderprüfung Schloßberg 1(1 R + Ausfahrt) 19,05 Kilometer

15.11 Uhr Regrouping Feuerwehr Leutschach



16.19 Uhr 14. Sonderprüfung Eichberg 2 (1 R + Ausfahrt) 14,77 Kilometer

16.49 Uhr 15. Sonderprüfung Schloßberg 2 (1 R + Ausfahrt) 19,05 Kilometer

17.34 Uhr Regrouping Feuerwehr Leutschach



18.37 Uhr 16. Sonderprüfung Eichberg Powerstage 7,71 Kilometer

19.00 Uhr Ziel der Rallye vor dem Gemeindeamt Leutschach



LKW Friends on the Road Rallye Radio



Samstag, 16. März



10.50 Uhr Stimmen der Piloten nach SP11

15.00 Uhr Stimmen der Piloten nach SP13

17.20 Uhr Stimmen der Top-Piloten nach SP15

18.45 Uhr Stimmen vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Facebook: www.facebook.com/rallyeradionoir/