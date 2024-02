Rebenland-Rallye: 1. Vorschau

Das Telefon eines Bürgermeisters steht schon im Normalfall selten still. Dass jenes von Erich Plasch momentan sprichwörtlich glüht, hat mit seiner unerschütterlichen Sympathie für den Rallyesport zu tun. Der Langzeit-Ortsvorsteher von Leutschach befindet sich in der Endphase seiner Organisationsarbeit für die Rebenland Rallye 2024.



Am 15. und 16. März trifft sich wieder die österreichische Topklasse in der Südsteiermark, um im Rahmen des zweiten Rallye-Staatsmeisterschaftslaufs der Saison die Reben beben zu lassen. Denn wie seit mittlerweile zehn Jahren schon gewohnt, führt die zweitägige Veranstaltung mit ihren 16 Sonderprüfungen mitten durch die traumhafte Landschaft an der Weinstraße, der sie auch den stolzen Beinamen „Steirische Toskana“ verdankt.



Zudem zählt die 11. Rebenland Rallye der Geschichte auch zur österreichischen 2WD-Rallye Staatsmeisterschaft, zur österreichischen Historic Rallye Staatsmeisterschaft, zum österreichischen Rallyecup der AMF, zur ORM-Trophy, als erster Saisonlauf zum Mitropa Rally Cup und als erster Lauf zur FIA Central European Zone Historic Rally Championship.



„Ich bin wirklich hochzufrieden mit der Vorbereitung“, freut sich Erich Plasch, und das aus mehreren Gründen. „Zum einen, weil wir heuer zum ersten Mal auf einen Hauptsponsor zugreifen können, und dieser mit LKW FRIENDS on the Road noch dazu ein namhafter Unterstützer ist.“ Auch die Jännerrallye, die letztjährige Lavanttal Rallye bzw. auch die W4 Rallye 2023 konnten sich schon mit dem gelben Logo der transportkräftigen Straßenfreunde zieren.



„Zum anderen“, so Erich Plasch weiter, „zeigt ein Blick auf die Nennliste, die auch auf der Homepage der LKW FRIENDS on the Road Rebenland Rallye einsichtbar ist, einen erfreulichen Zwischenstand. Obwohl sich noch praktisch alle Topstars zurückhalten und die Einschreibfrist noch bis 1. März läuft, halten wir bereits bei über 50 Teilnehmern. Das stimmt mich sehr zuversichtlich für ein sehr gutes Starterfeld.“ Zumal auch Rebenland-Doppelsieger Hermann Neubauer seine Teilnahme zumindest im Internet, in einem motorline.cc-Interview bereits angekündigt hat und schon durchgedrungen ist, dass auch eine Rebenland-Premiere von Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer mit ziemlicher Sicherheit bevorsteht. Womit zumindest schon einmal zwei mächtige Gegenspieler auf Staatsmeister Simon Wagner warten würden und dieses Feld noch namhaft anwachsen dürfte.



Neu ist übrigens nicht nur der Name der LKW FRIENDS on the Road Rebenland Rallye, sondern auch die Örtlichkeit der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag, dem 5. März, um 10 Uhr vormittags. Diese geht heuer im CCG Meeting Point des Cargo Centers, Am Terminal 1 in 8402 Werndorf über die Bühne. Aktive, Sponsorenvertreter sowie Erich Plasch mit dem Team des Tourismusvereins Rebenland-Leutschach freuen sich dort auf die Fragen der Medienvertreter.