Rebenland Rallye: Bericht Baumschlager

Mit dem fünften Platz bei der Rebenland Rallye, dem zweiten Lauf zur Österreichischen Meisterschaft hat Škoda Pilot Raimund Baumschlager sein gestecktes Ziel erreicht. Der Rekordstaatsmeister lenkte den Fabia RS Rally2 gewohnt souverän über die 16 Sonderprüfungen. Für Baumschlager und sein Team stand die Rallye abermals ganz im Zeichen des Lernens. Vor allem mit den speziell von BRR gebauten Stoßdämpfern konnte wieder jede Menge Erfahrung gesammelt werden. „Wir testen unter Wettkampfbedingungen und irgendwann wird dieser Prozess einen Vorteil bringen, nicht nur für mich, sondern, was viel wichtiger ist, für unsere Kunden“, erklärt der 63-jährige. „Die Rallye war wunderschön und ist so verlaufen, wie ich es erwartet habe“ erzählt der fünffache Rebenland-Sieger, dem vor allem der Zuspruch der Fans auf der Zielrampe in Erinnerun-gen bleiben wird: „Das war wirklich unglaublich! So viele Zuseher und so viel Anerkennung, es war ein wunderschöner Moment. Die Leute wissen und schätzen es, dass ich meine 40. Saison fahre und merken, wie sehr ich es genieße, wieder dabei zu sein.“



In der Zwischenwertung der ORM liegt Baumschlager nach zwei Veranstaltungen mit 21 Punkten auf dem vierten Platz. Die Meisterschaft wird am 14. und 15. April mit der Lavanttal Rallye fortgesetzt.



Unmittelbar nach der Rebenland Rallye machte sich Raimund Baumschlager auf den Weg nach Kumberg zum Empfang für Skistar Conny Hütter. Cornelias Vater Karl war einst Mechaniker im BRR Team von Baumschlager und die beiden Familien verbindet eine langjährige Freundschaft. „Ich kannte Conny schon, als sie noch ein kleines Mädchen war und schon damals hat sie gesagt, dass sie unbedingt Skifahrerin werden will. Jetzt ist sie eine der Besten und hat eine super Saison mit WM-Bronze im Super G hingelegt. Für mich ist es eine selbstverständliche Ehrensache, dabei zu sein“, freut sich Baumschlager auf das heutige Fest.