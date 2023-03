Rebenland Rallye: Bericht Pröglhöf

Die Streckenbesichtigung am Donnerstag entlang der südsteirischen Weinstraße zeigte rasch, dass es diese Rallye in sich hat. Das lose Bankett am Streckenrand verteilte viel Split über die gesamte Fahrbahn und machte diese extrem heimtückisch. Das Duo Pröglhöf/Ettel schreckte dies aber nur wenig ab und das Team setzte sich bereits nach der ersten Sonderprüfung an die Spitze der Juniorenwertung. Die optimale Zusammenarbeit im Auto ermöglichte bei den Prüfungen bei Dunkelheit am Tagesende einen Vorsprung von 17 Sekunden einzufahren.



Am Samstag zeigte sich schnell, dass Pröglhöf der “Gejagte” war, und die Konkurrenz gab alles, um ihn einzuholen. Der ausgeübte Druck von hinten war dem Team anzumerken, jedoch verteidigten sie über den ganzen Tag die Führung ohne viel Risiko eingehen zu müssen. Die Rundkurse am Nachmittag verlangten nochmals volle Konzentration, da der Vorsprung bereits auf 10 Sekunden geschrumpft war. Somit wurde auf der vorletzten Prüfung nochmals richtig gepusht, und zeigte mit einer Bestzeit (-5.6 Sekunden), dass Pröglhöf unbedingt den Pokal mit nachhause nehmen möchte. Aufgrund des wieder prompt herausgefahrenen Puffers wurde beschlossen bei der Powerstage jegliches Risiko zu vermeiden und das Auto ohne Schrammen zur Zielrampe zu bringen.



Pröglhöf konnte somit den ersten Platz bei den Junioren belegen und die volle Punkteanzahl in die Meisterschaft mitnehmen. Die Fahrzeugwertung 7.3 gewannen sie ebenfalls. Der starke 3. Platz im Rallye Cup der AMF, mit deutlich leistungsstärkeren Fahrzeugen mit Allradantrieb zeigte zusätzlich, was das RayBAT Racing Team draufhat.



Die Arbeit des Teams und vor allem der Schüler, die vor der Veranstaltung noch mit Werkzeug und Ausrüstung der Firma MJP-Innovation ausgerüstet wurden, schätzt Pröglhöf sehr. “Ziel war es von Anfang an unsere Führung in der Meisterschaft auszubauen und das gemeinsame Schulprojekt weiter voranzutreiben. Dies ist uns super gelungen und die Jungs haben einen hervorragenden Job gemacht. Danke auch an all unsere Sponsoren.” so Luca Pröglhöf am Samstagabend.

(Bild: Daniel Fessl)