Rebenland-Rallye: Nach SP10

Die 12. Ausgabe der Rebenland Rallye geht mit dem heutigen Tag ins Finale. Während sich der zweite Saisonlauf zur TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaftslauf im Raum Leutschach an der Weinstraße in der Südsteiermark dem Ende zuneigt, scheint dies der seit gestern in der Früh anhaltende Regen nicht vorzuhaben. Noch immer gießt es unaufhörlich, sodass die Bedingungen für die noch verbliebenen Teilnehmer von Mal zu Mal ungemütlicher werden. Von insgesamt 72 standen heute noch 57 am Start.



Mittlerweile haben die wasserfesten Teams 11 von insgesamt 16 Wertungsprüfungen hinter sich gebracht und befinden sich momentan in der Mittagspause.



Während der Gesamtführende Simon Wagner seinen schon gestern herausgearbeiteten Vorsprung von über einer Minute erwartungsgemäß geschickt verwaltet, sieht sich Hermann Neubauer als Zweiter von einem immer stärker werdenden Albert von Thurn und Taxis attackiert. Der smarte Deutsche im Skoda Fabia Rally2 zeigt insgesamt eine coole Performance und ist dem Platz als erster Verfolger des Spitzenreiters schon bis auf sieben Sekunden nahegekommen. Von den Gästen aus Deutschland zählt auch Hermann Gassner jr. trotz regentechnischer Trübheit zu den Lichtgestalten der Rebenland Rallye. Mit seinem motorisch schwächeren Renault Clio Rally3 gelingt es Gassner wie schon bei seinem ORM2-Sieg bei der Jännerrallye, den Rally2-Allradlern Paroli zu bieten und hält hinter Raimund Baumschlager einen tollen fünften Gesamtplatz.



Am Nachmittag folgen freilich noch die längsten Prüfungen. Insgesamt sind noch über 70 Kilometer an Tücken und Herausforderungen zu überwinden. Und der Regen mischt sich weiter kräftig ein.



12. Rebenland Rallye nach 11 von 16 Sonderprüfungen