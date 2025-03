Rebenland-Rallye: Nach SP2

Die 12. Ausgabe der Rebenland Rallye ist am heutigen Nachmittag in den prognostizierten Regen des Rebenlandes eingetaucht. Zwei der heute auf dem Programm stehenden Prüfungen haben die 72 Teilnehmer, die gestartet sind, bereits hinter sich.



In Führung liegt der Favorit! Simon Wagner, seines Zeichens vierfacher Staatsmeister in Serie und Sieger der letzten drei Rebenland Rallyes legte mit einem Blitzstart los, nahm seinem ersten Verfolger, dem Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer, auf der 5,4 Kilometer langen Prüfung Schirmerberg eine Sekunde pro Kilometer ab und brannte so gleich ein erstes Zeichen der Stärke in den nassen Asphalt. Dass Hermann Neubauer gewillt ist, dem Dominator hier die Stirn zu bieten, bewies der Salzburger auf SP 2 Panoramastraße, die er 1,5 Sekunden schneller absolvierte als der Siegertipp aus Oberösterreich.



Momentan fightet ein Quartett, bestehend aus Simon Wagner, Hermann Neubauer, Michael Lengauer und Vize-Staatsmeister Luca Waldherr um die Plätze am Podium, wenngleich es für eine realistische Prognose noch viel zu früh ist.



Denn heute stehen noch fünf und am morgigen Samstag weitere neun Prüfungen rund um Leutschach an der Weinstraße im Zeitplan. Und der Regen soll nicht leichter, sondern eher noch das Gegenteil werden.

ADVANCIS Austria Rallye Radio



Am Samstag, den 29. März begibt sich Noir Trawniczek in der Regrouping-Zone wieder auf „Stimmenfang“ der Piloten:



10.50 Uhr Stimmen nach SP11

14.55 Uhr Stimmen nach SP13

17.20 Uhr Stimmen nach SP15

18.45 Uhr Stimmen vor dem Ziel



Live:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (Wenige Minuten nach Ende der Sendung):

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel