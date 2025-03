Rebenland-Rallye: Radio

Dank Advancis Austria gibt es auch bei der Rebenland-Rallye ein Rallye Radio, wo man an der Strecke oder zuhause mithören kann, wie es den Piloten und Pilotinnen auf den Sonderprüfungen ergangen ist.



Einmal mehr berichtet Noir Trawniczek via Live Handtelefon und einer britischen Internetradio App aus der Regrouping-Zone. Dort, wo sich die Fahrer zu einer "Zwangsrast" einfinden. Dort, wo es auch Interaktionen zwischen den Teams gibt. Dort wo man ein Bisschen Zeit hat für Small oder auch Big Talk. Mitunter auch No Talk. Die Regrouping-Zone ist aber auch jener Ort, wo schon mal "der Schmäh" rennt...



Wer die Sendungen nicht live anhören kann, der kann das wenige Minuten nach Sendungsende on demand nachholen, was viele in Anspruch nehmen. Die Sendungen werden meist aufgeteilt, sodass die Stimmen der Spitzenteams umgehend auch on demand zur Verfügung stehen.



ADVANCIS AUSTRIA RALLYE RADIO @ Rebenland Rallye



Samstag, 29. März 2025



10.50 Uhr Stimmen nach SP11

14.55 Uhr Stimmen nach SP13

17.20 Uhr Stimmen nach SP15

18.45 Uhr Stimmen vor dem Ziel



Live:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (Wenige Minuten nach Ende der Sendung):

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook (dort werden nötige Änderungen der Einstiegszeiten bekanntgegeben):

www.facebook.com/rallyeradionoir