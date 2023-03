Rebenland Rallye: Steirer-Vorschau

Wenn am kommenden Wochenende in der grünen Mark die Motoren gezündet werden, sind die Lokalmatadoren freilich nicht weit. Ganze 25 steirische Piloten bzw. Copiloten werden in den Cockpits sitzen.

Am kommenden Freitag, dem 17. März, geht die Österreichische Rallyestaatsmeisterschaft 2023 in ihre zweite Runde. Wenn die Teilnehmer um 13.30 Uhr vom Hauptplatz in Leutschach und im dort erwarteten Spalier der Fans in die 10. Ausgabe der Rebenland Rallye geschickt werden, gilt die Aufmerksamkeit den 170 Piloten bzw. Beifahrern, die für die Rallye genannt haben, sowie natürlich auch deren Boliden. Besonderes Fan-Interesse schlägt dabei, egal ob Fahrer oder Co., den sogenannten Local Heroes entgegen.

Heuer steigen insgesamt 25 steirische Protagonisten in die Rallye-Raketen, um ihrer Anhängerschaft praktisch vor der Haustür actionreiche Eindrücke zu bescheren.



Hier die 25 steirischen Local Heroes bei der 10. Rebenland Rallye:

Klasse 2 (ORM):

Startnummer 5: Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2)

Startnummer 10: Kris Rosenberger (VW Polo R5)

Startnummer 15: Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 16: Gernot Zeiringer / Bianca Stampfl (Ford Fiesta R5)





Klasse 4 (ORM-2WD):

Startnummer 25: Roland Stengg (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 52: Thomas Mayr (Citroen C2R2 VTI)

Startnummer 59: Dominic Rieger (Opel Corsa OPC)





Klasse 6.1, 6.2 und 6.3 (Historische Staatsmeisterschaft):

Startnummer 73: Helmut Schwab / Sabine Pailer (Mitsubishi Lancer)

Startnummer 76: Gert Göberndorfer / Mario Koller (Opel Ascona B)





Klasse 7.3 (Rallye Cup 2000):

Startnummer 33: Peter Klamminger / Tobias Klamminger (VW Golf 4 Kitcar)

Startnummer 56: Lukas Martinelli (Copilot von Lukas Dirnberger, Ford Fiesta ST)

Startnummer 64: Josef Lammer / Thomas Kober (Citroen Saxo 1.6 VTS)

Startnummer 82: Michael Marchat / Daniela Marchat (Seat Ibiza GTI 16V)

Startnummer 83: Fritz Krump / Manuel Brandner (Renault Clio Sport 2.0 16V)

Startnummer 88: Reinhard Narnhofer / Kathrin Raith (Honda Civic 1.6 VTI)





Klasse 8 (Open N)

Startnummer 42: Peter Hopf / Stefan Heiland (Mitsubishi Lancer Evo 7)

Die Rebenland Rallye 2023 zählt zur FIA Central European Zone zum Mitropa Rally Cup, als zweiter Saisonlauf zur heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft und zu den Cups der AMF.