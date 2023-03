Rebenland Rallye: Vorschau

Jubiläumsstimmung macht sich in Leutschach breit, wenn heuer wieder die internationale Rallye-Elite in der südsteirischen Weinmetropole Station macht. Die Rebenland Rallye feiert am 17./18. März bereits ihren 10-jährigen Bestand. Was im Jahre 2012 begonnen hat, ist mittlerweile ein fixer Bestandteil für den heimischen und internationalen Rallyesport geworden.



Einzig die Pandemiejahre bremsten die Bemühungen des Veranstalters des Tourismusvereins Leutschach an der Weinstraße mit Bürgermeister Erich Plasch an der Spitze, aber das betraf ja viele Sportveranstaltungen. Die Begeisterung der Aktiven, der Teams, der einheimischen Bevölkerung und der vielen jedes Jahr angereisten Rallyefans ist aber nach wie vor ungebrochen.



So wird es auch diesmal sein. Derzeit ist man bemüht, die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten unter Dach und Fach zu bringen. Die Rallye zählt wieder als zweiter Lauf zur heimischen Rallyemeisterschaft, für den internationalen Anstrich sorgt der heurige Auftakt zum Mitropacup, der viele Piloten aus den Nachbarländern an den Start in der Südsteiermark bringt.



Auf die sportliche Situation nach dem ersten Lauf der Jännerrallye und dem Nennergebnis für das Rebenland werden wir bei der Pressekonferenz am 8. März um 10.00 Uhr in der Wirtschaftskammer Steiermark, Erzherzog Johann-Zimmer, 8021 Graz, Körblergasse 111-113 eingehen können. Dort werden Aktive, Vertreter der Wirtschaft und Sponsorenvertreter den Journalisten Rede und Antwort stehen.



Dies trifft auch auf die anwesende Organisationsleitung zu, die aus dem Bürgermeister von Leutschach Erich Plasch sowie Gerhard Leeb und der Gemeindesekretärin Irmi Renner besteht.



Ein wichtiger Hinweis für die Rallyefans: Das umfangreiche Programmheft für die Jubiläumsveranstaltung mit dem Nennergebnis ist ab dem Zeitpunkt der Pressekonferenz (8. Jänner) um € 5.- in der Rallyegegend erhältlich. Dies trifft auch auf das Armband zu, welches man ab sofort bzw, bei der Rallye in den Zuschauerzonen gegen einen Unkostenbeitrag von € 15.- erhält. Dieses sichert den Eintritt für beide Rallyetage, wobei Kinder bis 15 Jahren davon ausgenommen sind.