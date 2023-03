Rebenland Rallye: Vorschau Knobloch

Wenn nächste Woche viele Teams und Rallyefans aus Österreich - und dem benachbarten Ausland - wieder in das südsteirische Rebenland pilgern, dann ist auch der Steirer Günther Knobloch (mit seinem Wolfsberger Co-Piloten Jürgen Rausch) wieder am Start. Der letzte Rallyestart von „Knobi“ liegt schon 8 Monate zurück, damals – im ebenso steirischen Weiz – konnte der Grazer seinen Fabia Rally2 am Podium parken, nächste Woche wird im Rebenland der erste Kontakt mit dem „Evo“ stattfinden.

Günther Knobloch: „Simon ist die letzten beiden ORM-Titel mit dem Fabia Rally2 Evo eingefahren, heuer setzen er und Raimund schon den 2023 neuen Fabia RS Rally2 ein – ein um zwei Entwicklungsstufen älteres Auto wollte ich nicht ein weiteres Jahr einsetzen. Da mein Skoda-Vertrag nach meinem 3. Gesamtrang in der ORM 2022 weiter verlängert wurde und uns wichtige Sponsoren wie GRAPOS und HALEK weiter unterstützen, werde ich heuer bei den beiden steirischen Rallyes im Rebenland und Weiz und bei der Heimrallye meines Co-Piloten Jürgen Rausch im Lavanttal an den Start gehen. Beruflich bin ich heuer ziemlich gefordert, zudem unterstütze ich das ORM-Promoter Projekt und jenes von Michael Lengauer – heuer einen Evo einfach zu mieten war daher die naheliegendste Lösung. Wir werden vom italienischen Team RB Motorsport betreut, mit dem Julian Wagner zuletzt im Rahmen der Jännerrallye Rang 5 einfahren konnte. Ich freue mich schon sehr auf das erste Kennenlernen des Evo´s, das am Donnerstag im Rebenland auf einer Test-SP stattfinden wird. Viele Testkilometer werden es vor der Rallye wohl nicht werden, da mir die meisten Spitzenpiloten heuer ohnehin schon zwei Rallyes und einige Tests voraus haben, erwarte ich von meiner ersten Rallye im Evo sowieso kein Sensationsergebnis, bester Steirer wäre ich aber natürlich schon wieder gerne. Wenn alle Ausländer kommen, die sich angekündigt haben, wird wohl um jeden Platz in den Top-10 gefightet werden. Als ich 2014 im Rebenland als Vorausfahrzeug zum ersten Mal über eine Sonderprüfung fuhr, gewann Baumschlager mit einem Fabia S2000 (RC2). Auf Gesamtrang fünf lag damals, wie auch im Vorjahr, der erste 2-WD - das wird heuer wohl kaum möglich sein.“

Das Fabia Rally2 Evo im 2023er Design des Teams Knobloch/Rausch wird im Rebenland zum ersten Mal live zu sehen sein, ein passendes 3D-Rendering seht ihr oben. In Sachen Design hat sich das Team wieder ein neues Konzept einfallen lassen – der Fabia ist in den beiden neuen Skoda Kommunikationsfarben gestaltet, das Design stammt – wie auch der Fabia – aus Tschechien. Das Onboard-Video weiter oben hingegen soll einfach nur ein bisschen unterhalten und einen Vorgeschmack auf die Action geben, die im Rebenland zu erwarten ist. Es entstand im Vorjahr auf der SP-Glanz – mit den Top-Level Rally2-Fahrzeugen kann der Sprung bei idealer Anfahrt voll gefahren werden, mit 170 Km/h sind Flugphasen von etwa 20 Meter möglich – im Video ca. bei Minute 2:20.



Nach dem spannungsgeladenen ORM-Auftakt im Rahmen der Jänner scheint die Action im steirischen Rebenland also in ähnlicher Schlagzahl weiterzugehen, sehr erfreulich für alle Fans und die Aktiven.