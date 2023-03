Rebenland Rallye: Vorschau Mayer

Es ist angerichtet: Nach Mayers Ausfall zum Saisonauftakt bei der Jänner-Rallye mit einem angemieteten Peugeot ist man auf der Suche nach Ersatz im Hause Mayer in Griechenland fündig geworden, erwarb kurzerhand einen von einem Semi-Werksteam aufgebauten Peugeot 208 T16!



„Ich glaub, da haben wir einen guten Fang gemacht. Zumal es auch ein sehr gutes Paket an Ersatzteilen inkludiert“, war Vater und Mentor Walter Mayer nach der Rückkehr aus Griechenland überzeugt. Was sich dann auch letzte Woche bei der Blaufränkischland-Rallye, die Daniel Mayer als Test im schon neuen Design, angelehnt an die Peugeot-Werksautos, absolvierte, und auf Rang 5 beendete.



„Das Auto fährt sich ganz hervorragend“, sagt Daniel, „wir haben viel ausprobiert, haben von Prüfung zu Prüfung Fortschritte gemacht. Das hat mich schon alles sehr beeindruckt. Die Abstimmung passt!“



Und was passt noch nicht? „Der Fahrer“, grinst Daniel, „der Umstieg vom 2WD auf den Rallye2 ist unheimlich groß. Vor allem, was die Bremspunkte betrifft. Da habe ich noch viel Arbeit vor mir. Aber ich bin sehr optimistisch, dass ich mich da step by step ans Limit herantasten werde. Und begonnen wird damit im Rebenland“, so Mayer, der nach einer totalen Ernährungsumstellung und kontinuierlichem Fitnesstraining mittlerweile nicht weniger als 21 Kilo leichter ist („Anfangs war es sehr hart, jetzt ist es fast schon die Normalität“).



Freuen darf sich Daniel Mayer mit Castrol-Obereder auch über einen neuen Sponsor, der bereits über Jahrzehnte auch Partner von Walter Mayer war. Daniel wird bei der Rebenland-Rallye, wie schon zuletzt beim ARC-Lauf, auf die Ansage der Deutschen Alessandra Baumann vertrauen. „Wir verstehen uns gut, das Zusammenspiel passt“, so Daniel.



Insgesamt werden im „Rebenland“ 18 Sonderprüfungen gefahren, sieben davon am Freitag (Start um 13:30 Uhr am Hauptplatz in Leutschach), neun dann am Samstag (Ausfahrt im Parc ferme ist bereits um 7:45 Uhr). Der Zieleinlauf ist für 19 Uhr in Leutschach geplant.