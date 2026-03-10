RALLYE

Rebenland Rallye: Vorschau Mitropa Cup
Foto: Photofelzi

Rebenland Rallye: Vorschau Mitropa Cup | 10.03.2026

Saisoneröffnung des Mitropa Rally Cup

21 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) kämpfen beim Saisonauftakt in der Südsteiermark um die Punkte. Die Teilnehmer aus vier Nationen fahren auf 16 Sonderprüfungen mit 166 Kilometern Länge um den Sieg in den Wertungsgruppen. Rund um den Weinort Leutschach warten selektive Wertungsprüfungen auf die Teams und Zuschauer.

Am Freitag den 13.3. startet der Mitropa Rally Cup (MRC) mit der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark in seine 61. Saison. Von den insgesamt 61 teilnehmenden Mannschaften sind 21 Teams in den Mitropa Rally Cup eingeschrieben.

In der Wertung für Fahrzeuge nach dem aktuellen FIA-Reglement starten 11 Teilnehmer, darunter auch die Sieger der Mitropa Rallye Cup Wertung bei dieser Rallye aus letzten beiden Vorjahren, Albert von Thurn und Taxis mit Copilotin Jara Hain, die mit Startnummer 4 auf einem Skoda Fabia RS Rally2 mitten in der Phalanx der Österreichischen Rallyeelite auf die Pisten gehen wird.

In der MRC-Wertung für historische Fahrzeuge nach FIA Anh. K werden 4 Teams des Mitropa Rally Cup um die Punkte kämpfen. Angeführt wird diese Wertungskategorie vom Italiener Rino Muradore im Ford Escort RS2000. Muradore ist der amtierende Meister in dieser Wertungskategorie.

In der internen Club Championship gehen 6 eingeschriebene Teams in der Kategorie für nicht homologierte Fahrzeuge die 16 Wertungsprüfungen in den Weinbergen unter die Räder.

Bei diesem Lauf, der auch zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft zählt, freuen Bürgermeister Erich Plasch und sein Team auf den Start der Teilnehmer. Los geht’s am Freitag um 13.30 Uhr. Auf insgesamt 16 Sonderprüfungen wird auf 166 Wertungsprüfungskilometern der Sieger am Samstagabend um 18.20Uhr im Ziel des Weinörtchens Leutschach nach einer Gesamtfahrtstrecke von 311 Kilometern erwartet.

Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.

mitropa-rally-cup.com/

