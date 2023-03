Rebenland Rallye: Vorschau Neubauer

Die heimische Rallye Staatsmeisterschaft geht im Rebenland in die zweite Runde, was gleichermaßen den zweiten Einsatz von Hermann Neubauer und Co Ursula Mayrhofer auf ihrem für diese Saison neuen Arbeitsgerät, einem Skoda Fabia Rally2 Evo, bedeutet. Und weil die Rebenland Rallye zu Neubauers Lieblingsrallyes gehört, hat der Salzburger freilich nicht nur "Spaß haben und Erfahrung sammeln", sondern ganz klar das Podium im Visier.

Die heimische Rallye Staatsmeisterschaft geht im Rebenland in die zweite Runde, was gleichermaßen den zweiten Einsatz von Hermann Neubauer und Co Ursula Mayrhofer auf ihrem für diese Saison neuen Arbeitsgerät, einem Skoda Fabia Rally2 Evo, bedeutet. Und weil die Rebenland Rallye zu Neubauers Lieblingsrallyes gehört, hat der Salzburger freilich nicht nur "Spaß haben und Erfahrung sammeln", sondern ganz klar das Podium im Visier.

Diesen Freitag, den 17.03.2023, startet am Hauptplatz im südsteirischen Leutschach die 10. Auflage der mittlerweile traditionellen Rebenland Rallye. Um 13:30 Uhr rollt der erste Starter über die Rampe und kurz darauf, um 13:43 Uhr, wird die erste Sonderprüfung „Schirmerberg 1“ in Angriff genommen. Insgesamt 16 Prüfungen mit 165,44 SP-Kilometern sind bis Samstagabend zu absolvieren, um 19:00 Uhr wird der Sieger auf der Rampe erwartet. Hermann Neubauer und seine Co-Pilotin Ursula Mayrhofer freuen sich jedenfalls auf die herausfordernden Strecken im steirischen Rebenland, die zwar zu beinahe 100 Prozent über asphaltierte Straßen führen, aufgrund des erst kurz zurückliegenden Winters aber wie immer mit sehr viel Splitt und daher äußerst rutschigen Verhältnissen aufwarten dürften.



Dementsprechend stand auch die optimale Vorbereitung auf den zweiten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf der Saison für Neo-Skoda-Pilot Hermann Neubauer im Vordergrund. Mit der Blaufränkischland Rallye absolvierte er den ersten Lauf zur Austrian Rallye Challenge erfolgreich, die dortigen Verhältnisse ähnelten jenen in der Steiermark. Und am Donnerstag steht unmittelbar vor der Rallye noch ein kurzer Test in der Südsteiermark auf dem Programm. Somit sieht sich der Salzburger in einer guten Ausgangslage, um mit seinem Skoda Fabia Rally2 Evo vom Team Kresta Racing eine solide Leistung abliefern zu können.



„Die Blaufränkischland Rallye ist gut gelaufen, ich konnte das Limit des Autos besser ausloten. Natürlich bin ich noch nicht ganz dort, wo ich sein möchte, aber wir sollten jetzt schon ordentlich flott sein und mit der Spitze mitfahren können. Zudem ist die Rebenland Rallye eine meiner Lieblingsveranstaltungen, die ich schon zwei Mal gewinnen konnte. Dennoch ist Simon (Wagner, Anm.) der Mann, den es zu schlagen gilt – und das wird bestimmt nicht einfach werden. Wir wissen, wie schnell er ist, zudem kommt er mit einem ERC-Lauf im ‚Gepäck‘ gut eingefahren in die Steiermark. Hoffen wir einfach auf bestes Rallye-Wetter, damit wir möglichst viele Fans an den Prüfungen begrüßen dürfen, dann gibt’s im Rebenland mit Sicherheit ein ganz tolles Rallye-Fest, auf das wir uns alle sehr freuen!“