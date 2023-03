Rebenland Rallye: Vorschau Schindelegger

Am 17. und 18. März findet die Rebenland Rallye statt. Einige Wochen sind nach dem sensationellen Saisonstart bei der Jännerrallye vergangen und nun steht der zweite Lauf der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft vor der Türe. In der Südsteiermark - rund um Leutschach - geht das Rallyeteam Schindelegger wieder auf Punktejagd und möchte die Führung in der historischen Meisterschaft weiter ausbauen.



Schon beim zweiten Start des Teams im Rebenland sind die Voraussetzungen doch deutlich anders als im Vorjahr. Während die Rallye letztes Jahr noch komplettes Neuland war, können Lukas und Helmut dieses Jahr schon auf die Erfahrungen des Sieges bei der Rebenland Rallye 2022 zurückgreifen.



Dass den beiden die Strecken im Weingebiet liegen, konnte man schon letztes Jahr behaupten, denn trotz Strafminute gelang schon 2022 ein deutlicher Gesamtsieg. Auch die bekannten Herausforderungen der Rebenland Rallye sind praktisch gleich geblieben. Die frühe Jahreszeit bietet Potenzial für alle Wetter-Überraschungen, die man sich vorstellen kann, und die Strecken werden wieder alle Möglichkeiten zum cutten bieten und damit sämtlichen Schotter vom Streckenrand mitten auf den Asphalt befördern. Zusammen mit teilweise enorm hohen Geschwindigkeiten, ist hier die richtige Linie ein Muss, ansonsten erfolgt ein Abflug ohne Wenn und Aber.



Mit 85 Nennungen darf sich auch die Rebenland Rallye wieder über mehr Teilnehmer freuen und auch die Historic Fraktion ist mit 11 Teilnehmern nochmals stärker als letztes Jahr. Neben einigen Gästen aus dem Mitropa Cup sind auch wieder die “üblichen Verdächtigen” auf der Startliste zu finden, und werden es dem Rallyeteam Schindelegger denkbar schwer machen, die Führung in der historischen Meisterschaftswertung zu verteidigen.



Lukas: “Ich denke, der Start der Rallye wird entscheidend sein. Am ersten Tag werden 7 Prüfungen gefahren, 4 davon bei Dunkelheit. Mir taugt die Nacht, vor allem weil unser Schriebsystem und das Vertrauen untereinander perfekt passt. Da am zweiten Tag die Startreihenfolge nach dem Ergebnis des ersten Tags erstellt wird und durch das Cutten viel Schmutz auf der Fahrbahn liegen wird, werden die Zeiten am ersten Tag gleich doppelt wichtig”



Die vergangenen Wochen hat vor allem Helmut wieder genutzt, um den Ford Escort in Topform zu bringen und auch Mike Schwingenschlögl konnte die Zeit gut nutzen, um das Auto weiter kennenzulernen, denn auch bei der Rebenland Rallye wird das Team von Mike betreut. Der Fakt, dass es am Escort des Teams schon länger keine groben Verbesserungen mehr gab, hält die beiden nicht davon ab, an jedem Detail weiterzuarbeiten, um immer noch mal das ein oder andere Zehntel zu finden.