Rebenland Rallye: Vorschau Wagner

Nachdem Simon Wagner mit seinem Co-Piloten Gerald Winter beim heurigen Saisonauftakt der Jännerrallye in Freistadt auf dem neuen Skoda Fabia RS Rallye2 hinter dem französischen Gesamtsieger Adrien Fourmaux (ZM-Racing Ford Fiesta Rallye2) mit nur 9,7 Sekunden Rückstand den zweiten Platz belegte, liegt er in der heimischen Meisterschaft vor dem Salzburger Hermann Neubauer in Führung. Die Duelle zwischen diesen beiden Piloten waren in der Vergangenheit fast immer Sekunden-Krimis. Dies sollte hoffentlich zur Freude der vielen Rallyefans auch im heurigen Jahr so sein.



Der 29-jährige Oberösterreicher Simon Wagner hat sich daher entschlossen beim bekannten Leistungsdiagnostiker Mag. Dr. Radosav Djukic einen Fitness-Check inklusive Höhentraining zu absolvieren und sich nach Vorliegen aller Ergebnisse dann einem strengen Trainingsplan zu unterwerfen. Damit hat er sich quasi in die Hände eines Meistermachers begeben. Immerhin hat Dr. Djukic schon vielen Top-Stars den Weg gezeigt, wie man mit Hilfe der Sportwissenschaft die persönlichen Ziele leichter erreichen kann. So hat er im Skisport Hermann Maier und Michael Walchhofer betreut, im Rundstreckensport Patrick Dempsey, Philipp Eng, Sheldon van der Linde oder Sean Johnston, insgesamt waren darunter 13 Weltmeister.



Simon Wagner nach dem ersten Kennenlernen mit Dr. Djukic in Graz: “Also ich war echt überrascht, was man alles über den Zustand seines eigenen Körpers auswerten kann. Der Herr Doktor kennt mich seit diesem Test besser und wesentlich genauer als ich selbst. Er und seine Mitarbeiter sind ausgesprochene Profis, man kann diese Crew nur weiterempfehlen. Dies gilt aber nicht nur für Spitzensportler, sondern jedermann der auf seine Gesundheit achtet, sollte sich so einem Test einmal im Jahr stellen. Ich werde noch die nächsten Tage und Wochen bis zur Rebenland-Rallye nützen, um auf Grund meiner Werte ein eigenes auf mich ausgerichtetes Trainingsprogramm täglich zu absolvieren. Eines weiß ich, so fit wie in Leutschach, bin ich noch bei keiner Rallye an den Start gegangen.“