Rebenland-Rallye: Wetter

Beobachtern der Szene wird es schon aufgefallen sein. TEC7 klebt ab nun unabtrennbar als Seriensponsor an der Marke ORM. TEC7 ist das Premium Produktportfolio der belgischen Unternehmensgruppe Novatech und Marktführer in vielen Ländern im Bereich Kleben, Abdichten, Reinigen und Schützen. In Österreich stehen hinter TEC7 die Generalimporteure und Eigentümer des heimischen Novatech-Handelspartners Karl Wagner und Gerda Zauner. Sie wollen mit dem Engagement als Seriensponsor der Österreichischen Staatsmeisterschaft den nationalen Rallyesport bestmöglich unterstützen. Dass die fünffachen Historic Europameister und zweifachen rotweißroten Historischen Champions dazu ab der morgen in Leutschach an der Weinstraße beginnenden 12. Rebenland Rallye ihren knallgelben Porsche 911 SC in der heurigen Staatsmeisterschaft zünden werden, ist Part of the Deal und gut so. Denn internationale Topstars wie Wagner/Zauner werten die nationale Historische Punktejagd im gleichen Maße auf wie sie die Erwartungen auf Action von abertausenden Fans in Österreich erfüllen werden. Karl Wagner dazu: „Umso mehr fiebern wir dem morgigen Beginn der Rallye (Anm. ab 13.30 Uhr) auf dem Hauptplatz in Leutschach schon entgegen.“ Das Duo wird den zweiten ORM-Lauf des Jahres mit der Startnummer 43 in Angriff nehmen.



TEC7 steht also für Kleben und Abdichten. Da kommt die Wetteraussicht grade recht. Denn diese ist ganz einfach schlecht. Besonders für Samstag kann die Dichtheit zum gefragten Gut werden, weil nämlich für ganzen Tag teils heftiger Niederschlag prognostiziert und somit der Wunsch vieler Teilnehmer nach Trockenheit im wahrsten Sinn des Wortes weggespült wird. So wie im Vorjahr droht das Rebenland leider zum Regenland zu werden. Das Lockmittel für die Fans dabei: Die Rallye war auch (oder gerade deshalb) 2024 ein hochklassiges Spektakel!



Die Rebenland Rallye 2025 zählt zur FIA Central European Zone zum Mitropa Rally Cup und als zweiter Saisonlauf zur heimischen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft.



ADVANCIS Austria Rallye Radio



Am Samstag, den 29. März begibt sich Noir Trawniczek in der Regrouping-Zone wieder auf „Stimmenfang“ der Piloten:



10.50 Uhr Stimmen nach SP11

14.55 Uhr Stimmen nach SP13

17.20 Uhr Stimmen nach SP15

18.45 Uhr Stimmen vor dem Ziel



Live:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (Wenige Minuten nach Ende der Sendung):

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel