Rebenland Rallye: Wetter, Bedingungen und Co.

Seit heute rumort es rund um Leutschach so richtig. Von 9 bis 20 Uhr sind die Sonderprüfungen der 10. Rebenland Rallye für die teilnehmenden 85 Teams zur Besichtigung geöffnet. Einige Piloten nutzen den heutigen Tag natürlich auch, um noch letzte abstimmende Tests durchzuführen. Auch am morgigen Freitag besteht noch die Möglichkeit, sich von 8 bis 10 Uhr die tückischsten Stellen einzuprägen und die Schriebe zu erstellen.



Einer, der sich besonders aufs Testen konzentrieren wird, ist der Vorjahrssieger von Leutschach, Simon Wagner. Der Doppel-Staatsmeister ist direkt vom EM-Auftakt in Portugal, der am Sonntag zu Ende ging, im Rebenland eingetroffen und hatte bislang nicht wirklich Zeit, sich mit der steirischen Gegenwart auseinanderzusetzen. Seine Gegnerschaft kennt der Oberösterreicher freilich nur zu gut. Neben Simon Wagner zählen der zweifache Rebenland-Triumphator Hermann Neubauer, aber auch der Ungar Kristof Klausz oder der Tscheche Adam Brezic zum engeren Favoritenkreis. Insgesamt 10 Prioritätsfahrer und 14 R2-Boliden bilden das Glanzstück einer auch sonst beeindruckenden Nennliste.



Der zweite Lauf zur heimischen Rallye Staatsmeisterschaft 2023 im südsteirischen Rebenland zählt panorama-technisch zu den absolut schönsten in Österreich und möglicherweise sogar noch darüber hinaus. Vertraut man den Wetterprognosen für die beiden Renntage Freitag und Samstag, könnte dieses heuer jedoch der faszinierenden Landschaft ernste Konkurrenz machen. Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis zu 15 Grad sollen sich über die Weinberge rund ums Rallyegebiet legen. Wer jetzt auf das große Aber wartet, bekommt es hier: Die Nacht von morgen auf übermorgen wird klirrend kalt. Bis -3 Grad werden vorhergesagt, was also besonders am Samstagmorgen, wenn die Rallye mit Sonderprüfung 8 Poharniberg um 8.10 Uhr bzw. gleich darauf mit Sonderprüfung 9 in Glanz um 8.30 Uhr weitergeht, vielleicht die eine oder andere Überraschung bringen könnte.



Die Rebenland Rallye 2023 am 17./18. März zählt zur FIA Central European Zone zum Mitropa Rally Cup, zur heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft und den Cups der AMF.