Rebenland Rallye: Zwischenbericht #1

Pünktlich zum geplanten Zeitpunkt startete heute die Rebenland Rallye 2023. 80 Teams wurden ab 13.30 vom Hauptplatz in Leutschach an der Weinstrasse vom steirischen Top-Moderator Peter Bauregger in den zweiten Staatsmeisterschaftslauf des Jahres geschickt. Hunderte Schaulustige verfolgten bei traumhaften äußeren Bedingungen das Spektakel, das leider für einige Teilnehmer schon vorbei war, noch ehe es begonnen hatte. So mussten u. a. der Historische Staatsmeister Lukas Schindelegger, der oberösterreichische Routinier Peter Ölsinger wegen technischen Defekten sowie der Niederösterreicher Oskar Hebenstreit aus gesundheitlichen Gründen ihre geplanten Starts absagen.

Der Rest des Feldes legte rasant los und bestätigte nach bislang erst zwei von insgesamt 16 Sonderprüfungen die im Vorfeld kursierenden Tipps. So zeichnet sich bereits das erwartete Sekunden-Duell an der Spitze zwischen Staatsmeister Simon Wagner und Hermann Neubauer ab. Der Champion holte sich die SP 1 Schirmerberg mit 3,5 Sekunden vor Neubauer. Der Salzburger konterte auf SP 2 Panoramastraße und nahm hier Wagner 2,5 Sekunden ab, liegt in der Gesamtwertung also momentan nicht einmal eine Sekunde zurück.

Mit dem Power-Duo mitzuhalten, versucht tapfer der Steirer Günther Knobloch. Er rangiert mit 13,6 Sekunden Rückstand auf den Spitzenreiter Simon Wagner auf Platz drei. Welches Tempo hier an der Spitze angezogen wird, beweist Raimund Baumschlager. Der 14-fache Staatsmeister, sicher alles andere als ein Schleicher vor dem Herrn, liegt nach zwei Prüfungen bereits 21,4 Sekunden zurück.

Rebenland Rallye 2023, Stand nach 2 von 16 Sonderprüfungen