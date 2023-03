Rebenland Rallye: die besten Bilder

Rebenland Rallye: die besten Bilder | 16.03.2023

Erste Impressionen von den Tests

Bevor es morgen, am 17.03. um 13:30 in Leutschach so richtig los geht, konnten die Teams und Fahrer bereits den heutigen Tag für Tests nutzen. Unser Mann mit der Kamera, Daniel Fessl, war natürlich auch da voll dabei und versorgt uns und euch mit den besten Bildern.