Rebenland Rallye: letzte Vorschau

Fast kitschig präsentierte sich heute das Wetter im Rebenland, wo in Leutschach an der Weinstrasse, die Jubiläums.Ausgabe der 10. Rebenland Rallye am Nachmittag gestartet wird. Strahlender Sonnenschein und ein wolkenloser blauer Himmel waren die erfreulichen, äußeren Begleiterscheinungen für die 82 Teams, die auf dem Hauptplatz um 13.30 Uhr losfahren werden. Eröffnen wird die Rallye der regierende Staatsmeister und Vorjahressieger Simon Wagner mit seinem Skoda Fabia RS Rally2 vor Hermann Neubauer, Skoda Fabia Rally2 Evo. Diese beiden Österreicher werden von den Insidern als klare Favoriten auf den Gesamtsieg gehandelt, die größte Konkurrenz um einen Podiumsplatz kommt vom Steirer Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2), vom Tschechen Adam Brezik (Skoda Fabia Rally2, von den beiden Ungarn Martin Laszlo (Skoda Fabia Rally2 Evo) und Andras Hadik (Ford Fiesta Rally2 MkII) sowie dem Deutschen Dominik Dinkel, der für ZM-Racing einen Ford Fiesta Rally2 an den Start bringt.



In Anbetracht der günstigen Wettersituation erwartet der Tourismusverein Leutschach an der Weinstrasse als Veranstalter mit Bürgermeister Erich Plasch an der Spitze zu Recht einen Zuschaueransturm der Fans.



Sehr groß ist auch das Medieninteresse. Nicht weniger als 76 Journalisten und Fotoreporter aus 8 Nationen werden über die Veranstaltungen berichten. Es sind sie Medienvertreter aus Österreich, Slowenien, Ungarn, Italien, Tschechien, Schweiz, Deutschland und Kroatien.



Die Rebenland Rallye 2023 zählt zur FIA Central European Zone, zum Auftakt des Mitropa Rallye Cups und als zweiter Lauf auch zur heimischen Rallye Staatsmeisterschaft.