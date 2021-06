Redstag Rallye Extreme: Vorschau Hermann Neubauer

Diesen Samstag ist es endlich so weit: Nach ziemlich genau eineinhalb Jahren Pause geht erstmals wieder ein Lauf zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft über die Bühne! Zwar noch ohne Zuseher vor Ort, aber immerhin dürfen die österreichischen Teams wieder in ihrer Heimat starten. Die Bühne für diese lang ersehnte Premiere bietet die „Redstag Rallye Extreme“, früher als Schneebergland Rallye bekannt und bei den ÖM-Teilnehmern – durchaus zu Recht – gefürchtet. Die größtenteils schotterbedeckten Forststraßen in der Heimat von Hausherr Gerwald Grössing schonen nämlich weder Fahrer noch Material.



Endlich wieder in Österreich!



Für Hermann Neubauer und seinen Co Bernhard Ettel ist die Redstag Rallye Extreme dennoch kein Grund zur Furcht, sondern vielmehr ein Grund zur Freude: „Endlich fahren wir wieder Rallye in Österreich“, so Hermann Neubauer, der nach WM-Auftritten bei der „Monte“ und in Kroatien mit dem neuen Ford Fiesta Mk II Rally 2 von ZM-Racing erstmals in seiner Heimat startet: „Wie gesagt, die Freude ist groß, die Motivation ebenso. Das Schneebergland mit seinen tollen, herausfordernden Sonderprüfungen ist einfach sensationell, wir müssen uns allesamt bei Gerwald Grössing und seiner Mannschaft bedanken! Das Ziel ist natürlich, um den Sieg zu kämpfen, aber wenn man auf die Nennliste schaut, dann zeigt sich, dass die Konkurrenz enorm stark ist“, so der Salzburger.



ZM-Racing setzt drei Fiesta ein



Für Neubauers Team ist die Rally ebenfalls eine große Sache, nicht weniger als drei Ford Fiesta Rallye-Fahrzeuge der Top-Kategorie werden von ZM-Racing eingesetzt. „Das freut mich ganz besonders für Max Zellhofer und alle unsere ZM-Racing Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein großartiges Team im Hintergrund zu wissen, ist eine extra Motivation für Bernhard und mich. Jetzt freuen wir uns auf eine herrliche Rallye im Schneebergland und dann heißt es Daumen drücken, damit auch die nächsten Läufe der Rallye-Staatsmeisterschaft in der Steiermark stattfinden können – dann hoffentlich wieder mit vielen, vielen Fans an den Sonderprüfungen!“