Redstag Rallyetag nun am 11.11.

Nach Veröffentlichung des Termines für den Rallye-Fahrtag am Redstag-Trail haben zahlreiche Teams angefragt, ob eine Terminverschiebung aufgrund der Kollision mit der Herbstrallye möglich wäre.



Nach kurzer Überlegung wurde entschlossen, dieser Bitte nachzukommen und den Fahrtag auf den 11 November 2023 zu verschieben!



Veranstalter Gerwald Grössing vom MSC Rohr im Gebirge: „Wir sind in der Gestaltung unserer Termine natürlich nicht an den Rallye-Rennkalender gebunden, jedoch wollen wir unseren Freunden des Rallyesports selbstverständlich entgegenkommen.“