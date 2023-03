Röhrl und Co. unterstützen Jung-Fahrer

Der ORM-Auftakt 2023 im Rahmen der „Jänner“ war so stark besetzt wie schon sehr lange nicht mehr. 140.000 Fans sahen einen sensationellen Fight an der Spitze zwischen dem WM-Star Adrien Fourmaux und Simon Wagner, der erneut seine Klasse gezeigt hat – unter 10 Sekunden Rückstand auf einen letztjährigen WRC-Werkspiloten aus Frankreich, Chapeau. Hermann Neubauer (3), Michael Lengauer (4) und Julian Wagner (5) rundeten die Top-5 ab. Neben den beiden Spitzenreitern konnten die drei Verfolger zumindest teilweise den Speed der Spitze mitgehen, und zumindest eine Bestzeit einfahren. Auch Raimund Baumschlager war bei seinem Comeback mit dem neuen FABIA RS auf Gesamtrang sechs stark, mit 52 Sekunden Rückstand aber doch schon deutlich hinter Julian Wagner, der im italienischen RB-Fabia am Start war. Die Voraussetzungen von Neubauer, Lengauer, Wagner und Baumschlager waren sehr unterschiedlich – die vier haben gemeinsam 18 ORM-Staatsmeistertitel eingefahren. Genauer drei davon – Michael Lengauer hat natürlich noch keinen, für ihn war es das erste Mal, dass er ein siegfähiges – genauer konkurrenzfähiges, sein Fabia Rally2 war Spec 2018 – Rallyefahrzeug lenken durfte. Das bei seinem erst 15. Rallyestart gesamt - Grund genug für einige Benzinbrüder, eine Kampagne zur Unterstützung der Rallye-Karriere von Michael Lengauer ins Leben zu rufen. Völlig unerwartet hat sich der erfolgreichste deutschsprachige Rallyepilot aller Zeiten, die Rallye-Legende Walter Röhrl – als vierfacher Monte-Sieger bei solchen Bedingungen einer der besten Piloten aller Zeiten weltweit– zur Freude aller Beteiligten als Unterstützer in die Kampagne eingebracht.

Günther Knobloch: „Ich hatte die Ehre, Walter Röhrl und einige seiner Benzinbrüder als Tourguide auf die Powerstage zu begleiten. Die zahlreichen Rallyefans dort staunten natürlich über den hohen Besuch, Walter gab viele Autogramme, danach genossen wir die Powerstage gemeinsam in der Sonne. Michael Lengauer konnte auf der Powerstage eine zweite Gesamtzeit einfahren, Walter Röhrl war über die Leistungen von Michael sichtlich beeindruckt. Als Walter etwas später bei Reini Sampl – mit Winterfahrtraining.at auch einer der Unterstützer von Michael Lengauer - zu Gast war, hat Walter eine Porsche-Jacke signiert und gesponsert, Reini Sampl zeichnete die außergewöhnliche Unterstützungsbekundung des erfolgreichsten deutschsprachigen Rallyepiloten aller Zeiten auf Video auf, das war natürlich eine tolle Überraschung für Michael Lengauer. Nicht, dass wir noch einen Antrieb gebraucht hätten, um die Unterstützungskampagne vor Lengi ins Leben zu rufen – aber einen besseren Startschuss dazu kann es natürlich nicht geben, herzlichen Dank an Walter und Reini dafür. Ich hoffe, möglichst viele erfolgreiche Unternehmer und Teams werden Teil dieser Kampagne – Ziel ist es, dass Michael Lengauer sein Rallyetalent künftig öfters mit siegfähigem Material zeigen kann, um sich mit den Besten in dem Sport messen zu können – national und international.“



Als nächsten Rallyeeinsatz strebt Michael Lengauer den Start bei der legendären Rallye W4 in drei Monaten an, zwei Sponsoren haben bereits Ihre Unterstützung zugesagt. Gesucht wird, neben dem „farbgebenden Eventhauptsponsor“, noch zwei Co-Sponsoren für die Rallye. Neben den am Fahrzeug – ab einem Sponsor-Betrag von € 3.000 – sichtbaren Partnern ist über die bekannte Crowdfounding-Plattform „GoFundMe“ Unterstützung auch über sehr kleine Beträge möglich, alle Rallyefans können Teil der Kampagne werden. Jeder Euro zählt – ab € 50.- werden Autogrammkarten mit persönlicher Widmung verschickt, ab € 100.- einen Rallye-Kalender mit 26 starken Rallye-Bildern meines Jänner-Teams im Format 69 x 35 per Post.

Michael Lengauer: „Als mich Walter bei der Jännerrallye bei uns im Teamtruck besuchte und wir uns in Ruhe austauschen konnten, wurde ein Kindheitstraum wahr. Jetzt auch noch seine Unterstützung zu bekommen ist für mich im Moment noch kaum zu glauben. Ich kann meine Freude noch gar nicht in Worte fassen von meinem Idol unterstützt zu werden. Natürlich hoffe ich, dass wir diesen unglaublichen Support bestmöglich nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Die Rallye W4 ist neben der Jännerrallye eine meiner Lieblingsrallys, ich konnte dort auch schon gute Ergebnisse mit dem seriennahen Bamminger-Auto einfahren, deshalb möchte ich dort heuer unbedingt an den Start gehen. Bisher war ich nur auf heimischen Rallys unterwegs, natürlich wäre es auch für mich ein Traum-Ziel, wenn wir uns ins Ausland vorwagen könnten und mit einem Rallye2 Fahrzeug bei einem EM-Lauf wie der Barum oder sogar bei einem WM-Lauf wie der Rallye Zentraleuropa – bei der im Oktober ja sogar zwei Prüfungen in Österreich gefahren werden - an den Start zu gehen. Wie gesagt – Traum-Ziel, die für EM- oder WM-Läufe notwendigen Budgets sind natürlich wesentlich höher als in der ORM, aktuell ist hier noch nichts in Sicht. Ab Herbst werde ich auf jeden Fall wieder verstärkt an meinem Start bei meiner Heimrallye in Freistadt - der „Jänner“ - in einem Rally2 arbeiten, hier für ein siegfähiges Team starten zu können hat für mich auch nächstes Jahr Priorität.“

Hier geht's zur Versteigerung der Unterstützer-Jacke von Walter Röhrl (noch bis 12. März): www.ebay.at/itm/204264858178

Hier der Link zur Supporter-Plattform: www.gofundme.com/f/michael-lengauer-rallyetalent-on-stage