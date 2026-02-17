Riverside, Joanneum & Triestingtal

Gleich dreimal binnen einer Woche gibt es für Rallyefans interessante Podiums-Events samt Ausstellungen abseits der Sonderprüfungen.



Motorsportshow im Wiener Kaufhaus Riverside



Den Anfang macht die Motorsportshow im Wiener Kaufhaus Riverside von 19. bis 21. Februar - der Rallye-Schwerpunkt fällt auf den Samstag, den 21. Neben der Ausstellung zahlreicher interessanter Fahrzeuge steigt ab 12 Uhr ein bunt gemischtes Bühnenprogramm: On Stage sind Rallycross-Legende Franz Wurz, Daniel Mayer (berichtet von seinem Abenteuer bei der Arctic Lapland Rally) und der mehrfache Historische Rallye Europameister Karl Wagner und seine Copilotin Gerda Zauner, der mit TEC7 auch der Seriensponsor der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft ist. Um 13.45 Uhr steigt dann der Kickoff-Event der TEC7 ORM mit den Junioren der Staatsmeisterschaft. Wer dann noch länger bleiben möchte, kann sich an Formel 1-Gästen erfreuen. So wird etwa der legendäre Walter Wolf zu Gast sein, dazu kommt natürlich Alex Wurz und ein Stelldichein der heimischen F1-Kommentatoren Ernst Hausleitner (ORF) und Andreas Gröbl (ServusTV). Der Eintritt ist bei diesem Event frei.



Rallye-Event im Audimax der Grazer FH Joanneum



Weiter geht es in Graz, wo am 25. Februar im Audimax der FH Joanneum der Event „Faszination Rallye-Sport: gestern - heute - morgen“ steigt. Auch dort sind verschiedene Fahrzeuge ausgestellt, es gibt ein zugespieltes Interview mit Walter Röhrl und eine Podiumsdiskussion mit Simon Wagner, Hermann Neubauer, Kris Rosenberger und Günther Knobloch. Und, so liest man auf der Veranstaltungswebsite: „Unterstützt wird die Diskussion von Gästen aus dem Rallye-Sport in den ersten Reihen im Audimax, z.B. Rallye-Staatsmeister aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren, aktive Rallye-Fahrer und Beifahrer, Organisatoren, Teammitglieder, Rallye-Fahrzeug-Entwickler und -Hersteller.“ Für diesen Event wird kein Eintritt verlangt, allerdings ist eine einfache Online-Anmeldung nötig.



Podiums-Event der ARC Rallye Triestingtal



Den krönenden Abschluss bildet schließlich der Vorabend der ARC Rallye Triestingtal (27. & 28. Februar). Im Gemeindeamt Enzesfeld-Lindabrunn steigt am 27. Februar ab 19 Uhr neben einer Multimedia-Show auch eine Podiumsdiskussion mit Stargast Gabi Husar, Österreichs immer noch erfolgreichste Rallyepilotin und verschiedenen Rallye-Legenden aus dem Triestingtal. Dazu gehört auch Peter Müller, der gemeinsam mit Manfred Stohl im Jahr 2000 Gruppe N-Weltmeister wurde, zu den Organisatoren der früheren Triestingtal-Rallye zählt und der mit Stohl auch bei der neuen ARC Rallye Triestingtal starten wird und damit erstmals seit 2012 wieder bei einer heimischen Rallye im Bewerb startet. Ob es Veranstalter Georg Gschwandner gelingt, auch „Stohlito“ auf die Bühne zu bitten, wird sich noch weisen - da der WM-Vierte 2006 seinen Start jedoch als "Hommage an meinen Freund Peter Müller" betrachtet, dürften die Chancen ganz gut stehen ;) Eintritt wird nicht verlangt, es wird jedoch um eine freiwillige Spende gebeten.



Eines ist sicher: Einen Besuch wert sind alle drei Events!