Rosenberger/Schwarz auf Mallorca

Mallorca-Stammgast Kris Rosenberger kann nach dem vergangenen Wochenende einen weiteren Sieg auf der Balearen Insel in seiner Erfolgsstatistik verbuchen: nach Siegen (und dem ersten Platz in der Gesamtwertung) in der Balearischen Rallye- Meisterschaft sowie Gesamterfolgen bei der international hoch angesehenen und stark besetzten „Rally Clasico Isla Mallorca“ hat der Wahlsteirer nun gemeinsam mit seinem oberösterreichischen Stamm-Co Sigi Schwarz die „550 Challenge“ Rallye gewonnen.



Die Rallye mit nicht weniger als 619 Kilometern Länge teilte sich auf 14 sensationelle Sonderprüfungen beziehungsweise 161 SP-Kilometer auf, darunter auch der legendäre Straßenabschnitt zwischen Cap Formentor und Porto Pollenca, der nur alle zwei Jahr für einen Rallye-Wertungslauf gesperrt und befahren werden darf. Doch auch die anderen Sonderprüfungen waren wunderschön, anspruchsvoll und von einer Qualität, wie man sie in Mitteleuropa schon alleine aufgrund der geographischen Gegebenheiten kaum vorfindet.



Als fahrbarer Untersatz diente dem Duo Rosenberger/Schwarz jener Ford Fiesta WRC, mit dem Kris Rosenberger gemeinsam mit Partnerin Nicola Januschke-Bleicher bei den Rallye Legends rund um Admont für Begeisterung gesorgt hatte. Das sollte in Mallorca nicht anders sein, das WRC aus dem Jahre 2012 sowie die spektakuläre Fahrweise von Kris Rosenberger begeisterten die Fans. Und auch wenn das Ergebnis eine äußerst eindeutige Sprache spricht – am Ende hatte der zweitplatzierte Italiener Gian Maria Traversone (Ford Fiesta R5) 6:21,9 Minuten Rückstand – war die „550 Challenge“ trotzdem eine echte Herausforderung: „Es hat damit begonnen, dass die ersten beiden Prüfungen am Donnerstagabend nicht nur in der Dunkelheit, sondern vor allem bei untypischen, strömenden Regenschauern stattgefunden haben“, berichtet ein nach der Zieldurchfahrt und dem Siegesjubel glücklicher Kris Rosenberger. „Da war ich um die richtige Reifenwahl froh, denn auf diesen Sonderprüfungen willst Du nicht abfliegen. An dieser Stelle ein großes Dankschön an Mario Hell und seine Petra, die unser Auto perfekt vorbereitet haben. Am Freitag und Samstag war es dann einfach herrlich, bei bestem Wetter die tollen Straßen von Mallorca zu befahren, ganz besonders die Prüfung von Cap Formentor nach Porto Pollenca, sowas hat man nicht alle Tage. Kompliment an den Veranstalter, es hat wirklich viel Freude gemacht. Als nächstes starten wir bei Gerwald Grössing am Schotter-Fahrtag. Das wird bestimmt auch lustig, wenngleich um vieles rutschiger!“