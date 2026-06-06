Rosenberger mit Sensations-Premiere

Auf der Nennliste zur ET König Judenburg Rallye (12. und 13. Juni) stehen mit Startnummer 6 Kris Rosenberger und Sigi Schwarz - doch Fahrzeug wurde noch keines angegeben.



Am Samstag, den 6. Juni um 12.43 Uhr flattert eine Aussendung vom Rallyeteam Rosenberger in die Redaktionen - der Inhalt eine echte Sensation: Rosenberger/Schwarz zünden in Judenburg den ersten in Österreich eingesetzten Lancia Ypsilon Rally2 HF. Und das in einem bildschönen schwarz-goldenen Retro-Design…



In seiner Aussendung verrät Kris Rosenberger, der gemeinsam mit Sigi Schwarz bereits 2002 und 2003 einen ehemaligen Werks-Lancia pilotierte, dass er sofort Feuer und Flamme gewesen sei, als Lancia, mittlerweile Teil des Stellantis-Konzerns, ein Comeback im internationalen Rallyesport verkündete. Rosenberger habe sofort bei „Stellantis-Intimus“ Manfred Stohl angerufen, heißt es in der Aussendung.



Tatsächlich prangt das STARD-Logo auf dem Kühlergrill des Boliden. Im exklusiven Gespräch mit motorline.cc verrät Manfred Stohl, dass es sich um ein „exklusives Projekt mit Kris Rosenberger“ handle. Stohl hat offenbar all seine Verbindungen genützt, um die sensationelle Österreich-Premiere des Lancia Ypsilon Rally2 HF Realität werden zu lassen Stohl sagt: „Wr können stolz darauf sein, dass wir für unser Land so ein Auto bekommen haben. Denn normalerweise hast du mindestens ein Jahr Lieferzeit.“



Stohl hat den Lancia, der in den Hallen von STARD/Stohl Racing in Pachfurth steht, bereits selbst getestet und sagt: „Natürlich kannst du das Rally2-Rad nicht neu erfinden, doch der Lancia ist das modernste Rally2-Auto und auf dem neuesten Stand. Die Aero zum Beispiel ist besser als bei jedem anderen Rally2-Fahrzeug.“



Zu dem bildhübschen Retro-Outfit sagt Kris Rosenberger in besagter Aussendung: „Wir haben lange überlegt, welches Design wir unserem neuen Integrale gönnen. Die Martini-Farben wären naheliegend gewesen, aber mich hat in meiner Jugend das Design der Autos von Fabrizio Tabaton total fasziniert. Der Italiener hatte seinen Lancia 037, später den Delta S4 und dann seinen Delta Integrale immer in Schwarz und Gold lackiert, das war großartig. Und ich finde, dass auch unser Ypsilon in diesem Retro-Design wirklich sensationell schön geworden ist.“



Was die Sensations-Premiere bei der ET König Judenburg Rallye anbelangt, steigt Rosenberger kräftig auf die Erwartungsbremse: „Wir fahren zwar einen kurzen Test, aber aufgrund der fehlenden Erfahrung mit dem Auto und der Rallye werden Sigi und ich in erster Linie zum ‚Spaß an der Freude‘ fahren – und natürlich versuchen, den Fans ein bissl ein Spektakel zu liefern.“