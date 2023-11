Am vergangenen Wochenende bei der Rallye Zentraleuropa in Deutschland, Österreich, Tschechien hat sich Toyota-Werkspilot Kalle Rovanperä zum zweiten Mal in zwei Jahren zum Rallye-Weltmeister gekrönt. Der gerade mal 23 Jahre junge Finne weist damit eine schier unglaubliche Erfolgsbilanz auf, denn die WRC-Saison 2023 (in der noch eine Rallye ansteht) ist gerade mal seine vierte in der Topklasse.



Nachdem Rovanperä zuvor schon der jüngste Sieger einer WM-Rallye (Rallye Estland 2021 mit 20 Jahren) und der jüngste Rallye-Weltmeister (2022 mit 22 Jahren und einem Tag) wurde, ist er nun auch der jüngste zweimalige Rallye-Weltmeister. Abgesehen vom Jubel um die erfolgreiche Titelverteidigung tauchten am Wochenende aber auch Gerüchte um Rovanperä um.



Die Gerüchte besagen, dass der nun zweimalige Champion in der WRC-Saison 2024 möglicherweise nur ein Teilzeitprogramm bestreiten könne, so wie es Toyota-Teamkollege Sebastien Ogier seit 2022 tut. Diesen Gerüchten nehmen aber sowohl Rovanperä als auch Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala entschieden Wind aus den Segeln.



Auf Nachfrage unserer Kollegen der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, ob er 2024 einen weiteren Anlauf auf den WM-Titel nehmen wolle, antwortet Rovanperä: "Ja, natürlich. Wenn du weißt, dass du es drauf hast, dann hast du kein anderes Ziel im Kopf, als es wieder zu versuchen."



Direkt nach seinem Titelgewinn am Sonntag hatte Rovanperä im Weltmeisterinterview gesagt: "Als Team haben wir meiner Ansicht nach sehr schnell dazugelernt. Ich hatte das gar nicht so auf dem Radar, aber wir fahren jetzt seit vier Jahren in der Topklasse der WRC und haben zwei WM-Titel errungen. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich starkes Statement."



"Aber solange du nicht jede Rallye der Saison gewinnst, was sehr unwahrscheinlich ist, kannst du immer noch etwas dazulernen. Deshalb glaube ich, dass wir als Team noch immer viel zu lernen haben", so der Rallye-Weltmeister der Jahre 2022 und 2023.



Zum jetzigen Zeitpunkt hat Toyota das Fahreraufgebot für die WRC-Saison 2024 noch nicht bekanntgegeben. Teamchef Jari-Matti Latvala lässt aber durchblicken, dass es bezüglich Rovanperä keine Veränderung geben wird. Auf Nachfrage unserer englischsprachigen Kollegen von Motorsport.com, ob Rovanperä die volle Saison 2024 fahren werde, gibt Latvala eine klare Antwort.



"Ja, wir arbeiten daran, mit Kalle weiterzumachen. Für nächste Saison sieht mit Kalle alles gut aus. Rund um die Rallye Japan (16. bis 19. November; Anm. d. Red.) wird alles klarer sein", so Latvala. Und der Toyota-Teamchef hat auch eine Vorstellung davon, wie sich Rovanperä nach zwei WM-Titeln in vier Jahren weiter motivieren kann: "Ich finde, er sollte daran denken, Rekorde aufzustellen und zu brechen. Das ist etwas, was einem den Hunger verleiht."



Latvala war im Zeitraum 2007 bis 2019 selber auf Vollzeitbasis als Fahrer in der Rallye-WM aktiv. Dabei hat er es auf 18 Siege, aber nie den WM-Titel gebracht. An der Spitze der Liste der siegreichsten Fahrer ohne WM-Titel ist der Finne am vergangen Sonntag abgelöst worden, nämlich von Zentraleuropa-Sieger Thierry Neuville. Der Belgier in Diensten des Hyundai-Werksteams steht jetzt bei 19 Siegen. Ein WM-Titel ist auch bei ihm bislang Fehlanzeige.