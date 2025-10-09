Rovanperä wechselt in den Formelsport

„Liebe Rallye Community, ich schreibe euch, um euch mitzuteilen, dass ich beschlossen habe, mich aus der Rallye Weltmeisterschaft zurückzuziehen“ - mit einem in sozialen Medien veröffentlichten Brief hat Kalle Rovanperä soeben seinen Rücktritt per Saisonende erklärt.



In einem Video erklärte der 25-jährige Finne, dass er 2026 in der japanischen Super Formula (früher Formula Nippon) antreten wird, mit Unterstützung von Toyota. Sein persönliches Ziel sei es zudem, 2027 in der Formel 2 anzutreten. In dem Video bedankt sich Rovanperä bei Toyota und räumt ein: "Ich bin stolz darauf, in dem jungen Alter bereits zwei Weltmeistertitel errungen zu haben - doch es war nie mein Ziel, eine Rekordanzahl an Titel zu gewinnen. Jetzt ist es Zeit, meine neuen Träume zu verwirklichen, auf dem höchsten Level des Rundstreckensports. Ich verstehe, dass dieser Wechsel für viele überraschend kommt und mein Plan sehr ambitioniert klingen mag. Manche werden sogar sagen, dass dieser Wechsel keinen Sinn ergibt..." Selbstbewusst fügt er hinzu: "Ich bin super motiviert, unsere Ziele zu erreichen und Geschichte zu schreiben."



Schon nach seinem zweiten Weltmeisterschaftstitel im Jahr 2023 sorgte Rovanperä für Staunen, als er für 2024 eine Saison als Teilzeitpilot ankündigte. Heuer kehrte er als Vollzeitpilot des Toyota Teams zurück, hatte jedoch Eingewöhnungsprobleme mit den neuen Hankook-Reifen.



Jetzt steht also fest, dass der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä in den Formelsport wechselt. Wer weiß? Vielleicht sehen wir Kalle 2028 in der Formel 1?