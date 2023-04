Bei der Rallye Kroatien war eine Gruppe von Zuschauern in eine Schlägerei auf der Strecke verwickelt. Die Sicherheitskräfte mussten eingreifen und die Streithähne trennen. Polizei und Sicherheitspersonal gelang es zwar, die Streithähne rechtzeitig von der Strecke zu verweisen, doch wie knapp die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an einer Tragödie vorbeigeschlittert ist, zeigt ein Zuschauervideo.



Nur wenige Sekunden nachdem die Strecke geräumt war, raste und sprang ein Rallyeauto mit Vollgas genau an der Stelle vorbei, an der sich kurz zuvor noch Zuschauer und Sicherheitskräfte gestritten hatten. Ein Zuschauer griff beherzt ein und schob einen der Beteiligten von der Strecke. Wäre die Situation nicht genau in diesem Moment gelöst worden, hätte es womöglich keinen fatalen Unfall gegeben.



"Diese Szenen zeigen keinesfalls den Zusammenhalt unserer Motorsportfans", heißt es laut 'RTL' aus dem Organisationskomitee der Rallye Kroatien. Die Organisatoren würden bereits mit der Polizei zusammenarbeiten, um die an der Schlägerei beteiligten Besucher ausfindig zu machen und für ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Lokalen Medienberichten zufolge soll es sich bei den in die Schlägerei verwickelten Personen um tschechische und slowenische Zuschauer gehandelt haben.



Die WRC kam mit einem Schrecken davon und die Rallye Kroatien konnte ohne Zwischenfälle zu Ende gebracht werden. Am Ende siegte Elfyn Evans im Toyota und beendete damit seine Durststrecke. Zuvor war Thierry Neuville in seinem Hyundai in Führung liegend verunfallt und vorzeitig ausgeschieden. Der achtmalige WRC-Champion Sebastien Ogier wurde in Kroatien bestraft, da er seinen Gurt nicht korrekt angelegt hatte.



Die Rallye Kroatien war nach Monte Carlo, Schweden und Mexiko die vierte Station der WM-Saison 2023. Nach vier von 13 Läufen führt Ogier die Gesamtwertung an. Der Franzose bestreitet die Meisterschaft zwar nur auf Teilzeitbasis, sammelte aber mit seinen Siegen in Monte Carlo und Mexiko bisher die meisten Punkte. Evans folgt auf Rang zwei vor Titelverteidiger Kalle Rovanperä. Der nächste WM-Lauf ist die Rallye Portugal vom 11. bis 14. Mai 2023.