Heftige Schneefälle haben Hyundai dazu gezwungen, den Pre-Event-Test von Thierry Neuville vor dem Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Monte Carlo vorzeitig zu beenden. Die Teams der WRC befinden sich derzeit in Südfrankreich, um sich auf den traditionellen Asphalt-Klassiker vorzubereiten, der vom 22. bis 25. Januar stattfindet.



Während Toyota bereits am Dienstag mit Elfyn Evans und Oliver Solberg bei überwiegend trockenen Bedingungen testen konnte, zog am heutigen Tag eine Schneefront über die Region. Dies zwang Hyundai dazu, den Einsatz des Rally1-Boliden mit Neuville abzubrechen. Das Team hatte sein Testprogramm am Mittwoch mit Adrien Fourmaux begonnen. Für Freitag ist der Einsatz von Hayden Paddon geplant.



Neuville absolvierte zwar einige Versuche im dichten Schnee, doch die Bedingungen erwiesen sich als zu extrem für aussagekräftige Daten. Um die Straßen von den Schneemassen zu befreien, kamen sogar Traktoren mit Schneepflügen zum Einsatz. Letztlich musste der Testtag jedoch aufgegeben werden.



"Man könnte glauben, wir seien in Schweden oder Finnland und bereiten uns auf die Rallye Schweden vor, aber das ist absolut nicht der Fall. Wir haben heute reine Winterbedingungen", erklärte Neuville via Instagram.



Der Belgier führte weiter aus: "Man könnte meinen, das sei gut, da wir auf solche Bedingungen bei der Rallye hoffen. Aber die Vergangenheit zeigt, dass es lange her ist, seit wir solche Verhältnisse hatten. Es sind also heute nicht die optimalen Bedingungen für uns und auch nicht das, wonach wir gesucht haben."



In einem weiteren Update bestätigte Neuville, dass der Automobil-Weltverband FIA dem Team die Erlaubnis erteilt hat, den verlorenen Testtag nachzuholen. Als wahrscheinlicher Termin gilt der kommende Sonntag.



"Wie man sieht, schneit es immer noch. Wir haben sogar versucht, mit Schneepflügen die dicke Schneeschicht etwas zu räumen, aber trotz allem hat sich die Situation nicht verbessert", so Neuville. "Der Schnee fällt weiter, also haben wir beschlossen, den Tag abzusagen. Die FIA hat uns die Erlaubnis gegeben, den Tag auf das Ende der Woche zu verschieben."



Neuville hofft nun auf besseres Wetter für den Ersatztermin: "Leider nicht der Tag, den wir uns erhofft hatten. Wir werden Ende der Woche wieder testen. Ich hoffe, dass wir die geplante Arbeit dann bei stabileren Bedingungen erledigen können, um die Weiterentwicklungen, die wir testen wollten, vergleichen zu können."