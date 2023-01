„Schotter wird rauchen“

Gerwald Grössing überrascht in den sozialen Medien mit einer Einladung an seine Motorsportkollegen ins Schneebergland, speziell auf das Gelände der „legendären Haraseben-Sonderprüfung“ - am 24. Juni wird dort ein freier Fahrtag für Rallyeautos abgehalten. „Der Schotter wird wieder rauchen“, verspricht der Vizestaatsmeister 2013, der nach der chaotisch verlaufenen Red Stag Rallye Extreme 2021 sowohl als Veranstalter als auch als Rallyepilot nicht mehr in Erscheinung getreten ist.



Gegenüber motorline.cc erklärt Gerwald Grössing: „Es haben mich sehr viele Piloten angesprochen, ob eine Möglichkeit bestehen würde, auf unserem Gelände zu fahren. So haben wir beschlossen, einen freien Fahrtag abzuhalten, weil das auch gut zu unseren Enduro-Veranstaltungen passt und weil die Organisation durchführbar ist - natürlich wird es Streckenposten, Notarzt und Feuerwehr vor Ort geben. Es ist ein Event über zwei Sonderprüfungen, wo jeweils am Vormittag und Nachmittag gefahren werden kann.“ Die Frage, ob es in den Folgejahren Chancen auf ein Comeback der bei Piloten und Fans höchst beliebten Rallye geben würde, verneint Grössing und spricht davon, dass dieser Fahrtag künftig einmal im Jahr stattfinden soll.



Grössing wird bei dem Schotter-Happening „mit hundertprozentiger Sicherheit“ auch selbst ins Lenkrad greifen, auch sein Freund Kris Rosenberger „und viele weitere bekannte Fahrer“ werden den Fahrtag nützen, verspricht der 55-jährige Charakterkopf. Ein erster Schritt in Richtung Comeback als Rallyepilot? Grössing schüttelt den Kopf: „Gegen die Uhr werde ich sicher nicht mehr fahren - aber ich werde die Austrian Rallye Legends bestreiten und kann mir auch vorstellen, bei der einen oder anderen ORM-Rallye als Vorausauto anzutreten.“



Für die Rallyefans gibt es einen Wermutstropfen: „Wir können leider keine Zuschauer zulassen, denn dann wäre es bereits wieder eine Veranstaltung mit allen behördlichen Auflagen. Es ist ein reiner Fahrtag für Schotterliebhaber, die mit uns einen schönen Tag verbringen möchten.“ Interessierte Piloten können sich ab 1. Februar auf www.enduro-extreme.com zu dem Event anmelden, die Teilnehmeranzahl ist limitiert.