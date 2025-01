Der achtmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier erwartet bei der Rallye Monte-Carlo 2025 (23. bis 26. Januar) einen besonders anspruchsvollen Saisonauftakt in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), da neue Reifen und das Wegfallen der Hybridantriebe die Vorbereitung erschweren.



"Ich sage jedes Jahr, dass Monte Carlo nie einfach wird, egal wie oft man hier startet. Ich habe immer großen Respekt vor diesem Event, weil man weiß, dass einen unerwartete Bedingungen erwarten", erklärt Ogier. "Mit den Änderungen an den Reifen und dem Auto sind wir in diesem Jahr wahrscheinlich weniger vorbereitet als je zuvor. Aber ich denke, das gilt für fast alle. Wer sich am besten anpasst, hat eine gute Chance."



In der vergangenen Woche absolvierte der Franzose einen Testtag mit dem Toyota GR Yaris, um sich auf den Saisonauftakt vorzubereiten. Es war erst sein zweiter Einsatz mit einem Rally1-Auto ohne Hybridantrieb, nachdem die FIA für die Jahre 2025 und 2026 den Verzicht auf Hybridtechnik beschlossen hatte.



Dieser Test, den Ogier als einen der wichtigsten seiner Karriere bezeichnete, war zugleich seine erste Erfahrung mit den neuen Hankook-Reifen. Der südkoreanische Hersteller löst in dieser Saison Pirelli als Einheitslieferanten für die WRC ab. Gerade bei der Rallye Monte-Carlo mit ihren mitunter sehr wechselhaften Streckenbedingungen könnte die richtige Auswahl der Reifen eine entscheidende Rolle spielen.



Das könnte einem erfahrenen "Monte"-Experten wie Ogier in die Karten spielen. Der Franzose könnte die Rallye, die in seiner Heimatregion ausgetragen wird, in diesem Jahr zum zehnten Mal gewinnen.



"Letztlich ist es eine schwierige Rallye, bei der Fahrer und Erfahrung oft den Unterschied machen können", fügt Ogier hinzu. "Ich hoffe, dass wir konkurrenzfähig sein können. Ich habe immer auf mein Gefühl vertraut. Ich bin da, um mein Bestes zu geben. Hoffentlich hilft mir meine Verbindung zu dieser Rallye, mich wohlzufühlen."